В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:48 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/bpla-2060697585.html
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
2025-12-09T00:48:00+03:00
2025-12-09T00:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025391_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_6cfa8138edc0e8e05fb5ebc1473e68ed.jpg
https://ria.ru/20251208/opasnost-2060599621.html
воронежская область
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

На территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

ЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что силы ПВО находятся в боевой готовности.
Пост воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
