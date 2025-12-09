Рейтинг@Mail.ru
Беглов предлагал запретить мигрантам заниматься доставкой, рассказал Путин
09.12.2025
Беглов предлагал запретить мигрантам заниматься доставкой, рассказал Путин
Беглов предлагал запретить мигрантам заниматься доставкой, рассказал Путин
Президент России Владимир Путин рассказал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предлагал запретить трудовым мигрантам заниматься доставкой. РИА Новости, 09.12.2025
2025
Беглов предлагал запретить мигрантам заниматься доставкой, рассказал Путин

Путин: Беглов предлагал запретить трудовым мигрантам заниматься доставкой

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предлагал запретить трудовым мигрантам заниматься доставкой.
Путин во вторник собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание. Член СПЧ Марина Ахмедова рассказала президенту о проблеме со средствами индивидуальной мобильности на тротуарах.
"Губернатор Санкт-Петербурга, это касается в данном случае дисбалансов на рынке труда, предлагал, даже не знаю, сейчас вот в каком там состоянии у него дело, вообще запретить, скажем, трудовым мигрантам заниматься доставкой. Потому что они получают больше, чем на предприятиях. Во всяком случае, так он мне это всё излагал", - сказал глава государства в ходе заседания.
