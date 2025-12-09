https://ria.ru/20251209/beglov-2060926175.html
Беглов предлагал запретить мигрантам заниматься доставкой, рассказал Путин
Беглов предлагал запретить мигрантам заниматься доставкой, рассказал Путин - РИА Новости, 09.12.2025
Беглов предлагал запретить мигрантам заниматься доставкой, рассказал Путин
Президент России Владимир Путин рассказал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предлагал запретить трудовым мигрантам заниматься доставкой. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T18:28:00+03:00
2025-12-09T18:28:00+03:00
2025-12-09T18:28:00+03:00
общество
санкт-петербург
россия
владимир путин
александр беглов
марина ахмедова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060905238_0:57:3201:1858_1920x0_80_0_0_3952035cb9c730f9e96f6828bb2f70e4.jpg
https://ria.ru/20251204/migranty-2059717789.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060905238_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_a3596e5b69b85deb0be0a9d5921a62ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, россия, владимир путин, александр беглов, марина ахмедова
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Александр Беглов, Марина Ахмедова
Беглов предлагал запретить мигрантам заниматься доставкой, рассказал Путин
Путин: Беглов предлагал запретить трудовым мигрантам заниматься доставкой