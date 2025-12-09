Закон об охране Байкала поможет защитить уникальное озеро, заявили в ГД

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Закон о запрете сплошных рубок на Байкале - важный шаг для реальной защиты уникального озера, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов ("Новые люди").