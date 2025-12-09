Закон об охране Байкала поможет защитить уникальное озеро, заявили в ГД

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Закон о запрете сплошных рубок на Байкале - важный шаг для реальной защиты уникального озера, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов ("Новые люди").
Госдума во вторник приняла закон, который сохраняет запрет сплошных рубок лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории за исключением санитарных мероприятий по вырубке погибших лесов. При этом документ отдельно запрещает строительство и реконструкцию объектов капитального строительства без государственной экологической экспертизы, прописывает особую систему согласований.
"Никаких сплошных рубок и частных интересов на Байкале не будет. Законопроект — это про людей и безопасность Байкала: он дает возможность строить и модернизировать дороги, возводить селезащитные сооружения, наводить порядок в коммунальной инфраструктуре, создавать противопожарные полосы и размещать кладбища рядом с населенными пунктами", - сказал Арапов.
По словам депутата, благодаря закону решается "давняя ошибка" в Лесном кодексе — появляется инструмент для работы с погибшим лесом, чтобы предотвратить болезни и крупные пожары.
"Все решения будут приниматься специальной комиссией только при положительном заключении Российской Академии Наук, а нарушения на берегах Байкала планируется проверить с привлечением Генпрокуратуры. Это важный шаг ради людей и реальной защиты уникального озера", - заключил он.