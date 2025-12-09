В Госдуме рассказали о дискуссиях по проекту о защите Байкала

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Дискуссия по поводу законопроекта о запрете сплошных рубок на Байкале шла на протяжении 2,5 лет, это пошло на пользу документу и поможет сохранению природной территории, заявил РИА Новости первый зампред комитета по экологии Владимир Бурматов.

Госдума во вторник приняла закон, который сохраняет запрет сплошных рубок лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории за исключением санитарных мероприятий по вырубке погибших лесов. При этом документ отдельно запрещает строительство и реконструкцию объектов капитального строительства без государственной экологической экспертизы, прописывает особую систему согласований.

« "Дискуссия по поводу этого законопроекта шла на протяжении 2,5 лет, и эта дискуссия пошла на пользу и самому документу, и, уверен, сыграет большую положительную роль в судьбе Байкала", - сказал Бурматов

Он отметил, что благодаря позиции председателя Госдумы Вячеслава Володина получилось учесть все основные концептуальные замечания, прозвучавшие в ходе этих долгих обсуждений.

Замечания, по словам депутата, были учтены в поправках и постановлении, которые были сегодня приняты.

"Благодаря поддержке Вячеслава Викторовича Володина, позиция депутатов была услышана, в том числе услышаны многие критические замечания, поступившие к первому чтению законопроекта. Сегодня мы однозначно фиксируем запрет сплошных рубок в границах центральной экологической зоны Байкала , о чём говорили все и необходимость чего все признавали", - добавил Бурматов.

Он рассказал, что было принято обеспечение селевой безопасности и пожарного обустройства лесов, что крайне важно в текущем моменте, а также был принят запрет на перевод земель и изменение видов разрешённого использования участков, что снимет остроту проблемы и поставит заслон многим незаконным схемам.

Политик уточнил, что принятыми сегодня решениями создаются правовые условия для лесовосстановления на Байкале, которое сейчас крайне затруднено. А чтобы исключить любые злоупотребления, по словам парламентария, создаётся специальная комиссия, в которую войдут депутаты ГД, сенаторы, представители Администрации президента, ФСБ и кабмина, и без её согласия не смогут приниматься серьёзные решения, касающиеся озера Байкал.