МИД Азербайджана раскритиковал документ о партнерстве ЕС и Армении
15:50 09.12.2025
МИД Азербайджана раскритиковал документ о партнерстве ЕС и Армении
МИД Азербайджана заявил, что документ о стратегической повестке партнерства Евросоюза и Армении противоречит идее постконфликтного сосуществования двух стран.
в мире
армения
азербайджан
вашингтон (штат)
дональд трамп
ильхам алиев
никол пашинян
евросоюз
армения
азербайджан
вашингтон (штат)
в мире, армения, азербайджан, вашингтон (штат), дональд трамп, ильхам алиев, никол пашинян, евросоюз
В мире, Армения, Азербайджан, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Евросоюз
Здание МИД Азербайджана в Баку
Здание МИД Азербайджана в Баку. Архивное фото
БАКУ, 9 дек – РИА Новости. МИД Азербайджана заявил, что документ о стратегической повестке партнерства Евросоюза и Армении противоречит идее постконфликтного сосуществования двух стран.
Второго декабря Армения и Евросоюз приняли новую стратегическую повестку двустороннего партнерства.
"Данный документ вызывает серьезную обеспокоенность включение в число приоритетов ряда вопросов, искажающих реалии постконфликтного периода и в целом противоречащих повестке мира между Азербайджаном и Арменией. Недопустимо включение в этот двусторонний документ, определяющий стратегические приоритеты между ЕС и Арменией на ближайшие семь лет, вопросов, направленных против Азербайджана. Это также негативно влияет на перспективы отношений между Азербайджаном и Европейским союзом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что использование в вводной части документа и ряде других разделов антиазербайджанских тезисов "является очевидным проявлением предвзятости против Баку".
"Несмотря на включение в документ ЕС–Армения многочисленных положений, поддерживающих инициативу Армении "перекресток мира", которая лишена регионального консенсуса, вызывает серьезную озабоченность тот факт, что в документе ни разу не упоминается проект "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), достигнутый в рамках процесса нормализации и имеющий важное значение, — проект, согласованный на вашингтонском саммите 8 августа. Такая ситуация вызывает вопросы относительно серьёзности намерений Армении выполнять свои обязательства по соглашению TRIPP, подписанному премьер-министром этой страны в Вашингтоне, а также относительно заявленной поддержки ЕС этому проекту", - отмечает МИД Азербайджана.
В ведомстве также подчеркнули, что в статье 7 парафированного между Азербайджаном и Арменией соглашения предусмотрено обязательство сторон не размещать силы любых третьих сторон на их взаимной границе, "вызывает дополнительную обеспокоенность то, что вместо прекращения деятельности Наблюдательной миссии ЕС в Армении (EUMA), которая используется как инструмент пропаганды против Азербайджана, приоритетом обозначено сохранение её присутствия и обеспечение полной оперативности миссии".
"Помимо указанных приоритетов, акцентирование внимания на военных и оборонных вопросах служит милитаризации Армении. Вышеуказанные вопросы вновь выносят на повестку элементы прошлого конфликта на фоне достигнутого с 8 августа прогресса в постконфликтный период и вызывают серьезные сомнения относительно намерений Армении. Мы ожидаем, что Армения и ЕС предпримут конкретные шаги по устранению этих нежелательных положений, не отражающих существующие реалии. Со своей стороны мы продолжим внимательно отслеживать ситуацию и извлечем необходимые результаты", - говорится в сообщении.
Восьмого августа по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Армянская сторона также согласилась сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через армянскую территорию. Как 9 августа уточнил Пашинян, маршрут относится к потенциальным нефте- и газопроводам, линиям электропередачи и интернет-кабелям, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.
