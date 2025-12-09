Дубль Фернандеша помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Вулверхэмптон"

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" нанес разгромное поражение "Вулверхэмптону" в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Вулверхэмптоне, завершилась победой гостей со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Бруну Фернандеш (25-я и 82-я минуты), который свой второй мяч забил с пенальти, также отличились Брайан Мбемо (51) и Мэйсон Маунт (62). У хозяев голом отметился Жан-Рикнер Бельгард (45+2).
08 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
45’ • Жан-Рикнер Бельгард
(Дэвид Мёллер Вулф)
25’ • Бруну Фернандеш
51’ • Брайан Мбеумо
62’ • Мэйсон Маунт
82’ • Бруну Фернандеш (П)
"Вулверхэмптон" забил мяч в Английской премьер-лиге (АПЛ) впервые с 26 октября, когда команда дома уступила "Бёрнли" со счетом 2:3.
"Манчестер Юнайтед" набрал 25 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. Потерпевший восьмое поражение подряд в чемпионате Англии "Вулверхэмптон" (2 очка) располагается на последней, 20-й позиции.
