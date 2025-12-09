Рейтинг@Mail.ru
Дубль Фернандеша помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Вулверхэмптон"
Футбол
Футбол
 
01:00 09.12.2025
Дубль Фернандеша помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Вулверхэмптон"
Дубль Фернандеша помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Вулверхэмптон" - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Дубль Фернандеша помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Вулверхэмптон"
"Манчестер Юнайтед" нанес разгромное поражение "Вулверхэмптону" в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 09.12.2025
футбол
спорт
бруну фернандеш
мэйсон маунт
жан-рикнер бельгард
вулверхэмптон
манчестер юнайтед
бернли
спорт, бруну фернандеш, мэйсон маунт, жан-рикнер бельгард, вулверхэмптон, манчестер юнайтед, бернли, английская премьер-лига (апл)
Дубль Фернандеша помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Вулверхэмптон"

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Вулверхэмптон" в матче 15-го тура АПЛ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш
Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© пресс-служба клуба "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" нанес разгромное поражение "Вулверхэмптону" в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Вулверхэмптоне, завершилась победой гостей со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Бруну Фернандеш (25-я и 82-я минуты), который свой второй мяч забил с пенальти, также отличились Брайан Мбемо (51) и Мэйсон Маунт (62). У хозяев голом отметился Жан-Рикнер Бельгард (45+2).
Английская премьер-лига (АПЛ)
08 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Вулверхэмптон
1 : 4
Манчестер Юнайтед
45‎’‎ • Жан-Рикнер Бельгард
(Дэвид Мёллер Вулф)
25‎’‎ • Бруну Фернандеш
(Матеус Кунья)
51‎’‎ • Брайан Мбеумо
(Диогу Дало)
62‎’‎ • Мэйсон Маунт
(Бруну Фернандеш)
82‎’‎ • Бруну Фернандеш (П)
"Вулверхэмптон" забил мяч в Английской премьер-лиге (АПЛ) впервые с 26 октября, когда команда дома уступила "Бёрнли" со счетом 2:3.
"Манчестер Юнайтед" набрал 25 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. Потерпевший восьмое поражение подряд в чемпионате Англии "Вулверхэмптон" (2 очка) располагается на последней, 20-й позиции.
В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 15 декабря примет "Борнмут", а "Вулверхэмптон" 13 декабря на выезде встретится с лондонским "Арсеналом".
ФутболСпортБруну ФернандешМэйсон МаунтЖан-Рикнер БельгардВулверхэмптонМанчестер ЮнайтедБернлиАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
