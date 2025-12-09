Посольство России в Ла-Пасе ответило на поучения Лондоном Боливии

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 дек - РИА Новости. Посольство РФ ответило послу Лондона Ричарду Портеру в Ла-Пасе, призвавшему Боливию подумать, прежде чем сотрудничать с российскими компаниями, следует из публикации дипмиссии в Telegram.
Ранее посольство Великобритании в Боливии в газете El Deber опубликовало заявление посла страны, приуроченное к публикации выводов официального расследования гибели в 2018 году в Солсбери Дон Стерджес. В этом сообщении также содержится критика в адрес России в связи с конфликтом вокруг Украины, а также призыв в адрес исполнительных и законодательных органов Боливии "задуматься о своих международных стратегических партнёрствах, особенно в таких секторах, как добыча критически важных полезных ископаемых и ядерная энергетика". Посол предлагает Боливии подумать прежде чем разрешать государственным или частным российским компаниям участвовать в экономическом будущем Боливии.
"Лондон продолжает эксплуатировать историю в Солсбери для поддержания мифа о "российской угрозе", - отметило посольство России.
"Вмешательство Бориса Джонсона сорвало переговоры между Москвой и Киевом и втянуло Украину в затяжной конфликт. Мы с обеспокоенностью отмечаем, что Великобритания вновь контрпродуктивно вмешивается в мирные переговоры... Прежде чем поучать других, Лондону следует изучить собственную историю вторжений и военных операций", - считает российская дипмиссия.
"Боливия - независимое государство, внешняя политика которого основана на собственных национальных интересах. Россия руководствуется принципами взаимного уважения и подтверждает готовность к укреплению сотрудничества со всеми государствами, включая Боливию", - добавило посольство РФ.