Посольство России в Ла-Пасе ответило на поучения Лондоном Боливии
23:13 09.12.2025
Посольство России в Ла-Пасе ответило на поучения Лондоном Боливии
Посольство России в Ла-Пасе ответило на поучения Лондоном Боливии
Посольство РФ ответило послу Лондона Ричарду Портеру в Ла-Пасе, призвавшему Боливию подумать, прежде чем сотрудничать с российскими компаниями, следует из... РИА Новости, 09.12.2025
Посольство РФ: прежде чем поучать Боливию, Лондону следует изучить свою историю

Ла-Пас в Боливии
Ла-Пас в Боливии - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Pixabay / connyklameth69
Ла-Пас в Боливии . Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 дек - РИА Новости. Посольство РФ ответило послу Лондона Ричарду Портеру в Ла-Пасе, призвавшему Боливию подумать, прежде чем сотрудничать с российскими компаниями, следует из публикации дипмиссии в Telegram.
Ранее посольство Великобритании в Боливии в газете El Deber опубликовало заявление посла страны, приуроченное к публикации выводов официального расследования гибели в 2018 году в Солсбери Дон Стерджес. В этом сообщении также содержится критика в адрес России в связи с конфликтом вокруг Украины, а также призыв в адрес исполнительных и законодательных органов Боливии "задуматься о своих международных стратегических партнёрствах, особенно в таких секторах, как добыча критически важных полезных ископаемых и ядерная энергетика". Посол предлагает Боливии подумать прежде чем разрешать государственным или частным российским компаниям участвовать в экономическом будущем Боливии.
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне. 8 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В США сделали громкое заявление о России после поездки Зеленского в Лондон
Вчера, 12:59
"Лондон продолжает эксплуатировать историю в Солсбери для поддержания мифа о "российской угрозе", - отметило посольство России.
"Вмешательство Бориса Джонсона сорвало переговоры между Москвой и Киевом и втянуло Украину в затяжной конфликт. Мы с обеспокоенностью отмечаем, что Великобритания вновь контрпродуктивно вмешивается в мирные переговоры... Прежде чем поучать других, Лондону следует изучить собственную историю вторжений и военных операций", - считает российская дипмиссия.
"Боливия - независимое государство, внешняя политика которого основана на собственных национальных интересах. Россия руководствуется принципами взаимного уважения и подтверждает готовность к укреплению сотрудничества со всеми государствами, включая Боливию", - добавило посольство РФ.
Ла-Пас - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В Боливии надеются на завершение проекта российского ядерного центра
27 ноября, 05:56
 
В миреРоссияБоливияЛондонБорис ДжонсонTelegram
 
 
