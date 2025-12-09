Посольство России в Ла-Пасе ответило на поучения Лондоном Боливии

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 дек - РИА Новости. Посольство РФ ответило послу Лондона Ричарду Портеру в Ла-Пасе, призвавшему Боливию подумать, прежде чем сотрудничать с российскими компаниями, следует из публикации дипмиссии в Telegram.

"Боливия - независимое государство, внешняя политика которого основана на собственных национальных интересах. Россия руководствуется принципами взаимного уважения и подтверждает готовность к укреплению сотрудничества со всеми государствами, включая Боливию", - добавило посольство РФ.