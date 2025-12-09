Рейтинг@Mail.ru
В Италии оценили предложения ЕС по замороженным российским активам
15:39 09.12.2025
В Италии оценили предложения ЕС по замороженным российским активам
В Италии оценили предложения ЕС по замороженным российским активам - РИА Новости, 09.12.2025
В Италии оценили предложения ЕС по замороженным российским активам
Принципам международного права в полной мере не соответствует ни одно из предложений по использованию Евросоюзом замороженных российских активов для... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T15:39:00+03:00
2025-12-09T15:39:00+03:00
в мире
россия
украина
италия
антонио таяни
григорий карасин
сергей лавров
евросоюз
россия
украина
италия
в мире, россия, украина, италия, антонио таяни, григорий карасин, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Италия, Антонио Таяни, Григорий Карасин, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
В Италии оценили предложения ЕС по замороженным российским активам

Фоти: ни одно предложение по активам РФ не соответствует принципам права

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Италии и Евросоюза
Флаги Италии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Италии и Евросоюза. Архивное фото
РИМ, 9 дек – РИА Новости. Принципам международного права в полной мере не соответствует ни одно из предложений по использованию Евросоюзом замороженных российских активов для кредитования Украины, заявил министр без портфеля по европейской политике Италии Томмазо Фоти в интервью газете Stampa.
"В настоящее время ни одно из представленных предложений нельзя с уверенностью назвать соответствующим принципу верховенства права. В рамках подготовки к саммиту ЕС 18 декабря рассматриваются все варианты, и сейчас самое лучшее – говорить об этом как можно меньше", - сказал министр.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Politico раскрыло, кто обеспечит кредит Украине за счет активов России
8 декабря, 08:45
По его словам, Италия считает необходимым согласовать политические интересы с нормами международного права, что является фундаментальной проблемой.
"Это Европа не может сделать ничего подобного, именно потому, что она Европа. Напоминаю, что именно в защиту международного права мы заняли позицию в конфликте между Украиной и Россией", - сказал Фоти.
Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что позиция Европейского центробанка осложняет работу по использованию замороженных российских активов. По его словам, с политической точки зрения Италия поддерживает использование российских активов, но считает, что для этого нужны юридические обоснования.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Порт Ливорно, Италия - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Санкции лишили Италию более половины экспорта в Россию
5 декабря, 06:19
Более того, ЕК продвигает идею выделить Украине кредит за счет самих российских активов, который Киев вернул бы после выплаты Россией "репараций". Консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. А председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявлял РИА Новости, что требования репараций от России носят демагогический характер.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Италии выступили против кредитов Украине за счет российских активов
4 декабря, 11:23
 
В миреРоссияУкраинаИталияАнтонио ТаяниГригорий КарасинСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияG7Санкции в отношении России
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
