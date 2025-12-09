В Италии оценили предложения ЕС по замороженным российским активам

РИМ, 9 дек – РИА Новости. Принципам международного права в полной мере не соответствует ни одно из предложений по использованию Евросоюзом замороженных российских активов для кредитования Украины, заявил министр без портфеля по европейской политике Италии Томмазо Фоти в интервью газете Stampa.
"В настоящее время ни одно из представленных предложений нельзя с уверенностью назвать соответствующим принципу верховенства права. В рамках подготовки к саммиту ЕС 18 декабря рассматриваются все варианты, и сейчас самое лучшее – говорить об этом как можно меньше", - сказал министр.
По его словам, Италия считает необходимым согласовать политические интересы с нормами международного права, что является фундаментальной проблемой.
Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что позиция Европейского центробанка осложняет работу по использованию замороженных российских активов. По его словам, с политической точки зрения Италия поддерживает использование российских активов, но считает, что для этого нужны юридические обоснования.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Более того, ЕК продвигает идею выделить Украине кредит за счет самих российских активов, который Киев вернул бы после выплаты Россией "репараций". Консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. А председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявлял РИА Новости, что требования репараций от России носят демагогический характер.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.