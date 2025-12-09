В Италии оценили предложения ЕС по замороженным российским активам

РИМ, 9 дек – РИА Новости. Принципам международного права в полной мере не соответствует ни одно из предложений по использованию Евросоюзом замороженных российских активов для кредитования Украины, заявил министр без портфеля по европейской политике Италии Томмазо Фоти в интервью газете Stampa.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.