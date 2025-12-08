Удар возмездия: что поразили российские войска

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские военные на минувших выходных в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России нанесли мощнейший удар. В ход пошли в том числе гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Подробнее — в материале РИА Новости.

Точнейший удар

"Нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по объектам транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также предприятию, задействованному в производстве ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", — говорится в сводке Министерства обороны.

Также Вооруженные силы поразили инфраструктуру военного аэродрома, склады горючего и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 140 районах.

Без снабжения

Российской армией были атакованы объекты украинской энергетики, связанные с работой ВПК. По данным Минэнерго Украины, это привело к отключению света в частях Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Ровенской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей.

Есть сведения о прилетах в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области.

Мощные взрывы прогремели в Фастове Киевской области, где под удар попала военная железнодорожная инфраструктура. Фастовский узел — одна из крупнейших артерий, по которой осуществляется снабжение украинской армии.

Угроза с неба

Также наносят удары по ВСУ расчеты БПЛА. В частности, они ликвидировали пикап с украинскими военнослужащими и три наземных робототехнических комплекса в ДНР, сообщает Минобороны.

"Операторы группировки "Восток" сбили разведывательные и ударные беспилотники противника в Запорожской области. Дроноводы группировки войск "Центр" уничтожили пункты управления БПЛА формирований ВСУ на Красноармейском направлении", — сообщает телеграм-канал ведомства.

"Корабль тонет"

В связи с ударом возмездия высказался глава режима Владимир Зеленский. Он, не особо скрывая панику, в очередной раз попросил у Запада больше оружия.

Ему вторил президент Франции Эммануэль Макрон, сказавший , что Москва якобы "идет по пути эскалации и не стремится к миру".

© AP Photo / Julien de Rosa, Pool Президент Франции Эммануэль Макрон © AP Photo / Julien de Rosa, Pool Президент Франции Эммануэль Макрон

Эти слова прокомментировал известный военный аналитик Скотт Риттер.

"Единственный шанс Европы на выживание — это отделиться от тонущего корабля, который представляет собой Украина. Но политические и экономические элиты Европы создали этот кризис с целью расширения своей власти. Эти два фактора неразрывно связаны. И поэтому Европа пойдет ко дну вместе с кораблем", — написал он в соцсети X.