Удар возмездия: что поразили российские войска - РИА Новости, 08.12.2025
15:00 08.12.2025
Удар возмездия: что поразили российские войска
Российские военные на минувших выходных в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России нанесли мощнейший удар. В ход пошли в том... РИА Новости, 08.12.2025
Удар возмездия: что поразили российские войска

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
© РИА Новости / Антон Денисов
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские военные на минувших выходных в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России нанесли мощнейший удар. В ход пошли в том числе гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Подробнее — в материале РИА Новости.

Точнейший удар

"Нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по объектам транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также предприятию, задействованному в производстве ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", — говорится в сводке Министерства обороны.
Также Вооруженные силы поразили инфраструктуру военного аэродрома, склады горючего и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 140 районах.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал"
© РИА Новости / Алексей Куденко
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал"

Без снабжения

Российской армией были атакованы объекты украинской энергетики, связанные с работой ВПК. По данным Минэнерго Украины, это привело к отключению света в частях Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Ровенской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей.
Есть сведения о прилетах в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРазбитая техника ВСУ в районе Северодонецка
© РИА Новости / Валерий Мельников
Разбитая техника ВСУ в районе Северодонецка
Мощные взрывы прогремели в Фастове Киевской области, где под удар попала военная железнодорожная инфраструктура. Фастовский узел — одна из крупнейших артерий, по которой осуществляется снабжение украинской армии.

Угроза с неба

Также наносят удары по ВСУ расчеты БПЛА. В частности, они ликвидировали пикап с украинскими военнослужащими и три наземных робототехнических комплекса в ДНР, сообщает Минобороны.
"Операторы группировки "Восток" сбили разведывательные и ударные беспилотники противника в Запорожской области. Дроноводы группировки войск "Центр" уничтожили пункты управления БПЛА формирований ВСУ на Красноармейском направлении", — сообщает телеграм-канал ведомства.
© РИА Новости / Виталий АньковБеспилотный летательный аппарат "Орлан-10"
© РИА Новости / Виталий Аньков
Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10"

"Корабль тонет"

В связи с ударом возмездия высказался глава режима Владимир Зеленский. Он, не особо скрывая панику, в очередной раз попросил у Запада больше оружия.
Ему вторил президент Франции Эммануэль Макрон, сказавший, что Москва якобы "идет по пути эскалации и не стремится к миру".
© AP Photo / Julien de Rosa, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Julien de Rosa, Pool
Эти слова прокомментировал известный военный аналитик Скотт Риттер.
"Единственный шанс Европы на выживание — это отделиться от тонущего корабля, который представляет собой Украина. Но политические и экономические элиты Европы создали этот кризис с целью расширения своей власти. Эти два фактора неразрывно связаны. И поэтому Европа пойдет ко дну вместе с кораблем", — написал он в соцсети X.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАмериканский военный эксперт Скотт Риттер
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Американский военный эксперт Скотт Риттер
По словам Риттера, простые европейцы заслуживают лучшего.
 
 
 
