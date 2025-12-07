Рейтинг@Mail.ru
Слова Макрона после удара ВС России по Украине вызвали раздражение в США - РИА Новости, 07.12.2025
10:53 07.12.2025 (обновлено: 15:24 07.12.2025)
Слова Макрона после удара ВС России по Украине вызвали раздражение в США
Слова Макрона после удара ВС России по Украине вызвали раздражение в США
Военный аналитик Скотт Риттер раскритиковал в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России. Накануне глава Пятой республики заявил, что... РИА Новости, 07.12.2025
Слова Макрона после удара ВС России по Украине вызвали раздражение в США

Риттер раскритиковал заявление Макрона после удара ВС России по объектам ВСУ

© AP Photo / Julien de Rosa, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Julien de Rosa, Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Военный аналитик Скотт Риттер раскритиковал в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России.

Накануне глава Пятой республики заявил, что Москва якобы "идет по пути эскалации и не стремится к миру". Он это сказал после того, как российские военные нанесли удар возмездия по украинским объектам, связанным с ВПК.
"Единственный шанс Европы на выживание — это отделиться от тонущего корабля, который представляет из себя Украина. Но политические и экономические элиты Европы создали этот кризис с целью расширения своей власти. Эти два фактора неразрывно связаны. И поэтому Европа пойдет ко дну вместе с кораблем", — говорится в публикации.

Риттер добавил, что простые европейцы заслуживают лучшего.

В ночь на субботу ВС России нанесли массированный удар по объектам на Украине в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты. Целями стали предприятия ВПК Украины, обеспечивающие их объекты ТЭК и портовая инфраструктура ВСУ.
