МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российские военные ночью атаковали энергетические объекты, связанные с ВСУ, сообщило Минобороны.
"Нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по объектам транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также предприятию, задействованному в производстве ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", — говорится в сводке.
Военной машине Украины выключили свет
9 ноября, 08:00
Все цели достигнуты, удар стал ответом на террористические атаки противника на гражданские объекты в России.
Также армия поразила инфраструктуру военного аэродрома, склады горючего и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 140 районах.
Субботний удар
Накануне российские войска также атаковали объекты украинской энергетики, связанные с работой ВПК.
По данным Минэнерго Украины, это привело к отключению света в части Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Ровненской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей.
Сообщалось о прилетах в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. В Фастове Киевской области под удар попала железнодорожная инфраструктура.
