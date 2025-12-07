Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК Украины, связанным с ВСУ - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 07.12.2025 (обновлено: 13:20 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/spetsoperatsiya-2060400316.html
ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК Украины, связанным с ВСУ
ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК Украины, связанным с ВСУ - РИА Новости, 07.12.2025
ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК Украины, связанным с ВСУ
Российские военные ночью атаковали энергетические объекты, связанные с ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T12:17:00+03:00
2025-12-07T13:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935890915_0:230:3208:2034_1920x0_80_0_0_0c528ca1f0e32ad37baf893f67f8048e.jpg
https://ria.ru/20251109/ukraina-2053725030.html
https://ria.ru/20251205/unichtozhenie-2059945690.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935890915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_350676a4ec80618ecfb990a018902723.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Харьковская область
ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК Украины, связанным с ВСУ

ВС РФ нанесли групповой удар возмездия по используемым ВСУ энергообъектам

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российские военные ночью атаковали энергетические объекты, связанные с ВСУ, сообщило Минобороны.
«

"Нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по объектам транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также предприятию, задействованному в производстве ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", — говорится в сводке.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Военной машине Украины выключили свет
9 ноября, 08:00
Все цели достигнуты, удар стал ответом на террористические атаки противника на гражданские объекты в России.
Также армия поразила инфраструктуру военного аэродрома, склады горючего и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 140 районах.
Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Харьковской области уничтожили пункты запуска БПЛА ВСУ дальнего действия
5 декабря, 06:38

Субботний удар

Накануне российские войска также атаковали объекты украинской энергетики, связанные с работой ВПК.
По данным Минэнерго Украины, это привело к отключению света в части Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Ровненской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей.
Сообщалось о прилетах в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. В Фастове Киевской области под удар попала железнодорожная инфраструктура.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала