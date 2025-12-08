Рейтинг@Mail.ru
Суд запросил у ФСБ данные о требующем дивиденды с российских компаний сербе - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/sud-2060564296.html
Суд запросил у ФСБ данные о требующем дивиденды с российских компаний сербе
Суд запросил у ФСБ данные о требующем дивиденды с российских компаний сербе - РИА Новости, 08.12.2025
Суд запросил у ФСБ данные о требующем дивиденды с российских компаний сербе
Арбитражный суд Краснодарского края постановил истребовать у ФСБ РФ информацию о наличии иных гражданств у серба Романа Минарика, который требует дивиденды с... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T13:57:00+03:00
2025-12-08T13:57:00+03:00
россия
германия
краснодарский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
новороссийский морской торговый порт
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
https://ria.ru/20250417/aktsii-2011752218.html
https://ria.ru/20251010/isk-2047448482.html
https://ria.ru/20251205/serbiya-2059922057.html
https://ria.ru/20251208/germanija-2060491716.html
россия
германия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство финансов рф (минфин россии), новороссийский морской торговый порт, происшествия
Россия, Германия, Краснодарский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Новороссийский морской торговый порт, Происшествия
Суд запросил у ФСБ данные о требующем дивиденды с российских компаний сербе

РИА Новости: суд запросил у ФСБ данные о сербе, подавшем иски к компаниям в РФ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 8 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края постановил истребовать у ФСБ РФ информацию о наличии иных гражданств у серба Романа Минарика, который требует дивиденды с компаний в РФ и в том числе подал иск к ПАО "Новороссийский морской торговый порт" на 4,7 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Согласно картотеке арбитражных дел, Роман Минарик, который является гражданином Сербии, с июня 2025 года судится с различными российскими компаниями, требуя погашения задолженности по выплате дивидендов.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Иностранный акционер оспорил передачу России акций ПНТ
17 апреля, 10:21
Так, в арбитражный суд Краснодарского края поступил иск от Минарика к ПАО "Новороссийский морской торговый порт", в котором он просит взыскать задолженность по выплате дивидендов в размере 4 731 102 рубля, а также проценты "за пользование чужими денежными средствами" в размере 253 535 рублей на дату обращения в суд. Как сказано в определении суда, держателем акций ПАО "НМТП" в интересах Минарика является зарегистрированная в Никосии (Кипр) компания "Семпиола Инвест Лимитед" (Sempiola Invest Limited), а сами акции хранятся на депозитарных счетах швейцарского банка Фонтобель АГ (Bank Vontobel AG).
"Привлечь к участию в деле Минфин России, компанию "Семпиола Инвест Лимитед". Истребовать у ФСБ РФ информацию о наличии у Минарика Романа гражданств, подданств со стороны государств, в том числе гражданства ФРГ", - объявил судья.
Представитель ответчика ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) заявила ходатайство о привлечении к делу Минфина РФ, а также компании "Семпиола Инвест Лимитед". Представитель истца в отношении привлечении Минфина РФ возражала. В отношении же привлечения компании "Семпиола Инвест Лимитед" представитель истца не заявила возражений.
Представитель ПАО "НМТП" заявила также о наличии у Минарика гражданства Германии, которая является недружественным государством, на что представитель Минарика ответила, что это "не так в настоящее время", при этом, добавила она, по состоянию на 2012 год немецким гражданством он обладал. На вопрос судьи о том, в каком году он перестал быть гражданином Германии, представитель истца не дала комментариев. Также представитель "НМТП" заявила необходимость истребования информации у ФСБ РФ о гражданстве истца в связи с имеющимися, по мнению ответчика, основаниями полагать, что Минарик является гражданином недружественного государства.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Серб, требующий дивиденды с российских компаний, подал иск к "Газпрому"
10 октября, 09:51
"Мы хотим указать на то, что порядок выплаты должен быть (осуществлен - ред.) через спецсчет, поскольку есть объективные основания сомневаться в отсутствии гражданства иностранного государства, недружественной страны у Минарика, поэтому мы просим запросить у ФСБ данные сведения", - сказала представитель "НМТП".
Она добавила, что привлечение Минфина даст более развернутую позицию в отношении предмета спора, а намерение истца получить выплаты на обычный счет, а не на специальный, может, вероятно, быть "обходом антироссийских санкций".
"Мы также приложили всевозможные публикации, в которых указано, что Роман Минарик непосредственно является конечным бенефициарным владельцем… Британская компания Kor (Kor Field - ред.)... (Известно об этом - ред.) из публикаций в иностранной прессе", - сказала представитель ответчика.
Представитель истца пояснила в свою очередь, что это "компания Романа Минарика, такая же, как "Семпиола", просто зарегистрированная в Великобритании". Она также является участником нескольких судебных разбирательств, инициированных на территории РФ, добавила она.
Как пояснила РИА Новости представитель "НМТП", в разбирательстве с Чешской республикой от 2011 года, согласно утверждениям в публикациях в иностранной прессе, Роман Минарик заявлен как гражданин Германии, и не исключается, что и на сегодняшний день у Минарика может иметься гражданство недружественного государства.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Лицензия США на работу "Лукойла" поможет Сербии, заявил Вучич
5 декабря, 00:29
Комментируя просьбу суда о предоставлении источника происхождения денежных средств, представитель Минарика подтвердила, что зарегистрированная на Кипре компания "Семпиола Инвест Лимитед" на 100% контролируется Минариком, а у самой компании открыт банковский и брокерский счета в швейцарском банке Фонтобель АГ (Bank Vontobel AG - ред.). При этом представитель истца сослалась на 254-й указ президента и заявила, что "если иностранная компания зарегистрирована на территории недружественного государства, контролируется дружественным нерезидентом и контроль установлен до 1 марта, эта иностранная компания, даже если она зарегистрирована в недружественной юрисдикции… не считается недружественной", добавив, что Минарик никого "не прикрывает", он "состоятельный иностранец, который действует в своем личном интересе". Также представитель истца сказала, что Национальный расчетный депозитарий (НРД) уже выплатил Минарику дивиденды по акциям "НМТП".
Следующее заседание по делу назначено на 27 января.
В ноябре этого года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже возвратил сербу Роману Минарику его иск о взыскании с "Газпрома" невыплаченных дивидендов на сумму около 89,5 миллиона рублей. А 11 декабря арбитражный суд Петербурга начнет рассматривать его иск к компании "Россети Ленэнерго" о взыскании задолженности по невыплаченным дивидендам на сумму около 24,4 миллиона рублей.
Всего сербом с июня инициировано более 10 разбирательств, среди них иск в Москве к "Интер РАО ЕЭС" на 19,4 миллиона рублей, в Нижегородской области к компании "Россети Центр и Приволжье" на 14,3 миллиона рублей.
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. В качестве ответной меры Россия ввела свои ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Politico раскрыло, кто обеспечит кредит Украине за счет активов России
Вчера, 08:45
 
РоссияГерманияКраснодарский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Новороссийский морской торговый портПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала