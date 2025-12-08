https://ria.ru/20251208/pvo-2060482591.html
Силы ПВО сбили несколько БПЛА в Ленинградской области
Несколько БПЛА уничтожены в Лужском районе Ленинградской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 08.12.2025
