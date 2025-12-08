Рейтинг@Mail.ru
Совместные политические заявления ОДКБ дают сигнал миру, заявил Путин
20:44 08.12.2025
Совместные политические заявления ОДКБ дают сигнал миру, заявил Путин
Совместные политические заявления ОДКБ дают сигнал миру, заявил Путин
Совместные политические заявления ОДКБ дают сигнал миру, заявил Путин

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Совместные политические заявления Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) дают хороший сигнал на внешний контур, считает президент России Владимир Путин.
Путин в понедельник принял в Кремле членов парламентской ассамблеи ОДКБ.
"Совместные политические заявления тоже имеют значение. Вот… заявление по тематике обеспечения безопасности в условиях многополярного мира тоже имеет серьезное значение и дает очень хороший сигнал на внешний контур", - сказал Путин, обращаясь к членам парламентской ассамблеи ОДКБ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во встрече помимо главы государства примут участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, который также является председателем парламентской ассамблеи ОДКБ, председатель палаты представителей национального парламента Белоруссии Игорь Сергеенко, председатель мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Ерлан Кошанов и председатель парламента Таджикистана Файзали Идизода.
LIVE: Путин на совещании с главами парламентов стран — участниц ОДКБ - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Путин назвал приоритеты ОДКБ
