Путин назвал приоритеты ОДКБ - РИА Новости, 08.12.2025
20:22 08.12.2025 (обновлено: 21:33 08.12.2025)
Путин назвал приоритеты ОДКБ
Путин назвал приоритеты ОДКБ
Путин назвал приоритеты ОДКБ

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле членов парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, поздравив их с успешным проведением очередного заседания.
Он пообещал, что Россия будет делать все для укрепления ОДКБ, назвав приоритетами организации укрепление обороноспособности и согласование позиций в военной отрасли и сфере военно-технического сотрудничества.
По словам Путина, ПА ОДКБ вносит заметный вклад в гармонизацию законодательства между странами организации в области обороны и безопасности. Особо он выделил модельный закон по вопросам противодействия терроризму, ставший одним из существенных элементов нормативной базы, облегчающей принятие решений.
При этом работа организации имеет среднесрочный горизонт планирования, а совместные политические заявления имеют большое значение.
"Заявление по тематике обеспечения безопасности в условиях многополярного мира тоже имеет серьезное значение и дает очень хороший сигнал на внешний контур", — констатировал президент.
Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
26 ноября, 16:01
Путин также отметил вклад ПА ОДКБ в мониторинг выборов в странах объединения.
"Это, на мой взгляд, очень важно для того, чтобы обеспечивать стабильность нашей внутриполитической повестки", — сказал он.
Такая работа, по словам главы государства, помогает странам-участницам подчеркивать легитимность политических процессов.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, открытыми для прессы будут вступительное слово российского лидера и выступление председателя Госдумы и Парламентской ассамблеи ОДКБ Вячеслава Володина.
Во встрече примут участие председатель палаты представителей национального парламента Белоруссии Игорь Сергеенко, спикер мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов и председатель парламента Таджикистана Файзали Идизода.
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Володин оценил парламентские выборы, прошедшие в Киргизии
Вчера, 11:39
Ранее в понедельник Володин провел на площадке Госдумы совместное заседание совета и 18-е пленарное заседание ПА ОДКБ.
В повестке обсуждения были вопросы гармонизации законодательства государств — членов организации и противодействия вызовам и угрозам в зоне ответственности ОДКБ, а также проект заявления об обеспечении международной безопасности в условиях формирующегося многополярного мира.
В заседании приняли участие парламентские делегации из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Ирана.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Песков рассказал о реакции ОДКБ на предложение Путина о перевооружении сил
28 ноября, 11:46
 
РоссияВладимир ПутинОДКБПолитикаБелоруссияКазахстанВячеслав ВолодинЕрлан КошановТаджикистанВ мире
 
 
