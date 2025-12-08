Путин назвал приоритеты ОДКБ

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле членов парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, поздравив их с успешным проведением очередного заседания.

Он пообещал, что Россия будет делать все для укрепления ОДКБ , назвав приоритетами организации укрепление обороноспособности и согласование позиций в военной отрасли и сфере военно-технического сотрудничества.

По словам Путина , ПА ОДКБ вносит заметный вклад в гармонизацию законодательства между странами организации в области обороны и безопасности. Особо он выделил модельный закон по вопросам противодействия терроризму, ставший одним из существенных элементов нормативной базы, облегчающей принятие решений.

При этом работа организации имеет среднесрочный горизонт планирования, а совместные политические заявления имеют большое значение.

"Заявление по тематике обеспечения безопасности в условиях многополярного мира тоже имеет серьезное значение и дает очень хороший сигнал на внешний контур", — констатировал президент.

Путин также отметил вклад ПА ОДКБ в мониторинг выборов в странах объединения.

"Это, на мой взгляд, очень важно для того, чтобы обеспечивать стабильность нашей внутриполитической повестки", — сказал он.

Такая работа, по словам главы государства, помогает странам-участницам подчеркивать легитимность политических процессов.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, открытыми для прессы будут вступительное слово российского лидера и выступление председателя Госдумы и Парламентской ассамблеи ОДКБ Вячеслава Володина

мажилиса парламента Казахстана Во встрече примут участие председатель палаты представителей национального парламента Белоруссии Игорь Сергеенко, спикерпарламента Казахстана Ерлан Кошанов и председатель парламента Таджикистана Файзали Идизода.

Ранее в понедельник Володин провел на площадке Госдумы совместное заседание совета и 18-е пленарное заседание ПА ОДКБ

В повестке обсуждения были вопросы гармонизации законодательства государств — членов организации и противодействия вызовам и угрозам в зоне ответственности ОДКБ, а также проект заявления об обеспечении международной безопасности в условиях формирующегося многополярного мира.