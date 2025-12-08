Рейтинг@Mail.ru
08.12.2025
20:19 08.12.2025
Путин принял членов парламентской ассамблеи ОДКБ
Путин принял членов парламентской ассамблеи ОДКБ - РИА Новости, 08.12.2025
Путин принял членов парламентской ассамблеи ОДКБ
Президент России Владимир Путин принял в Кремле членов парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). РИА Новости, 08.12.2025
Путин принял членов парламентской ассамблеи ОДКБ

Путин принял в Кремле членов парламентской ассамблеи ОДКБ

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле членов парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
По данным пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, открытыми для прессы будут вступительные слова российского лидера и выступление председателя Госдумы.
Ранее Песков сообщил, что во встрече примут участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, который также является председателем парламентской ассамблеи ОДКБ, председатель палаты представителей национального парламента Белоруссии Игорь Сергеенко, председатель мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Ерлан Кошанов и председатель парламента Таджикистана Файзали Идизода.
