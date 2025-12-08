В Петербурге выявили группу фальсификаторов налоговых документов

"В настоящее время установлены и задержаны участники преступной группы, в том числе действующий адвокат, которым избраны меры пресечения, в том числе в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе городского Главка СК.

В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по местам жительства лиц, причастных к совершению преступления, в офисных помещениях на территории нескольких регионов России, используемых для организации незаконной деятельности. В ходе обысков изъяты предметы и документы, имеющие интерес для следствия, в том числе десятки электронно-цифровых подписей юридических лиц, образованных через подставных лиц, печати, уставные документы, кроме того, изъяты цифровые носители, аппаратура для изготовления подложных документов.