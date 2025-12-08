ОДКБ отмечает опасность дальнейшей эскалации напряженности в мире

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Дальнейшая эскалация напряженности в мире, силовое давление и вмешательство во внутренние дела суверенных стран может спровоцировать противостояние глобального масштаба, Дальнейшая эскалация напряженности в мире, силовое давление и вмешательство во внутренние дела суверенных стран может спровоцировать противостояние глобального масштаба, заявили в Парламентской ассамблее (ПА) ОДКБ.

"Напоминаем о тяготах предыдущих мировых войн, принесших человечеству невосполнимые потери, страдания и разрушения, и отмечаем опасность дальнейшей эскалации международной напряженности, силового давления и иных форм вмешательства во внутренние дела суверенных государств, способных спровоцировать противостояние глобального масштаба", - говорится в заявлении.

Как отметили в ПА, построение архитектуры неделимой евразийской безопасности приобретает особое значение в условиях становления многополярного мира и обострения различных угроз.

"Выражаем неизменную и твердую приверженность продвижению политики добрососедства и мирного сосуществования государств при должном учете национальных интересов друг друга, совместному поиску решений по преодолению межгосударственных конфликтов и споров политико-дипломатическими средствами", - подчеркивается в заявлении.

Вячеслав Володин. На площадке Государственной думы проходит совместное заседание совета и 18-е пленарное заседание ПА ОДКБ . Его проводит председатель ПА ОДКБ, председатель Госдумы

В повестке обсуждения — вопросы гармонизации законодательства государств — членов организации и противодействия вызовам и угрозам в зоне ответственности ОДКБ, а также проект заявления ассамблеи об обеспечении международной безопасности в условиях формирующегося многополярного мира.