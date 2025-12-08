Рейтинг@Mail.ru
ОДКБ отмечает опасность дальнейшей эскалации напряженности в мире
13:32 08.12.2025
ОДКБ отмечает опасность дальнейшей эскалации напряженности в мире
ОДКБ отмечает опасность дальнейшей эскалации напряженности в мире
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФЗаседание Совета и восемнадцатое пленарное заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
Заседание Совета и восемнадцатое пленарное заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Дальнейшая эскалация напряженности в мире, силовое давление и вмешательство во внутренние дела суверенных стран может спровоцировать противостояние глобального масштаба, заявили в Парламентской ассамблее (ПА) ОДКБ.
"Напоминаем о тяготах предыдущих мировых войн, принесших человечеству невосполнимые потери, страдания и разрушения, и отмечаем опасность дальнейшей эскалации международной напряженности, силового давления и иных форм вмешательства во внутренние дела суверенных государств, способных спровоцировать противостояние глобального масштаба", - говорится в заявлении.
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Экс-генсек ОДКБ прокомментировал разногласия в организации
30 ноября, 21:47
Как отметили в ПА, построение архитектуры неделимой евразийской безопасности приобретает особое значение в условиях становления многополярного мира и обострения различных угроз.
"Выражаем неизменную и твердую приверженность продвижению политики добрососедства и мирного сосуществования государств при должном учете национальных интересов друг друга, совместному поиску решений по преодолению межгосударственных конфликтов и споров политико-дипломатическими средствами", - подчеркивается в заявлении.
На площадке Государственной думы проходит совместное заседание совета и 18-е пленарное заседание ПА ОДКБ. Его проводит председатель ПА ОДКБ, председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В повестке обсуждения — вопросы гармонизации законодательства государств — членов организации и противодействия вызовам и угрозам в зоне ответственности ОДКБ, а также проект заявления ассамблеи об обеспечении международной безопасности в условиях формирующегося многополярного мира.
В заседании принимают участие парламентские делегации из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также Ирана.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Песков рассказал о реакции ОДКБ на предложение Путина о перевооружении сил
28 ноября, 11:46
 
