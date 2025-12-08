https://ria.ru/20251208/odkb-2060557812.html
ОДКБ отмечает опасность дальнейшей эскалации напряженности в мире
ОДКБ отмечает опасность дальнейшей эскалации напряженности в мире - РИА Новости, 08.12.2025
ОДКБ отмечает опасность дальнейшей эскалации напряженности в мире
Дальнейшая эскалация напряженности в мире, силовое давление и вмешательство во внутренние дела суверенных стран может спровоцировать противостояние глобального... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T13:32:00+03:00
2025-12-08T13:32:00+03:00
2025-12-08T13:53:00+03:00
в мире
белоруссия
казахстан
киргизия
вячеслав володин
одкб
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060563039_0:102:1243:801_1920x0_80_0_0_75d9b017216e1ed942e900a1b86d2707.jpg
https://ria.ru/20251130/odkb-2058792640.html
https://ria.ru/20251128/odkb-2058293692.html
белоруссия
казахстан
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060563039_62:0:1193:848_1920x0_80_0_0_dd5d86c734a8b0b06bddda1d00deb153.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, казахстан, киргизия, вячеслав володин, одкб, госдума рф
В мире, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Вячеслав Володин, ОДКБ, Госдума РФ
ОДКБ отмечает опасность дальнейшей эскалации напряженности в мире
ПА ОДКБ отмечает опасность дальнейшей эскалации напряженности в мире
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости.
Дальнейшая эскалация напряженности в мире, силовое давление и вмешательство во внутренние дела суверенных стран может спровоцировать противостояние глобального масштаба, заявили
в Парламентской ассамблее (ПА) ОДКБ.
"Напоминаем о тяготах предыдущих мировых войн, принесших человечеству невосполнимые потери, страдания и разрушения, и отмечаем опасность дальнейшей эскалации международной напряженности, силового давления и иных форм вмешательства во внутренние дела суверенных государств, способных спровоцировать противостояние глобального масштаба", - говорится в заявлении.
Как отметили в ПА, построение архитектуры неделимой евразийской безопасности приобретает особое значение в условиях становления многополярного мира и обострения различных угроз.
"Выражаем неизменную и твердую приверженность продвижению политики добрососедства и мирного сосуществования государств при должном учете национальных интересов друг друга, совместному поиску решений по преодолению межгосударственных конфликтов и споров политико-дипломатическими средствами", - подчеркивается в заявлении.
На площадке Государственной думы проходит совместное заседание совета и 18-е пленарное заседание ПА ОДКБ
. Его проводит председатель ПА ОДКБ, председатель Госдумы Вячеслав Володин
.
В повестке обсуждения — вопросы гармонизации законодательства государств — членов организации и противодействия вызовам и угрозам в зоне ответственности ОДКБ, а также проект заявления ассамблеи об обеспечении международной безопасности в условиях формирующегося многополярного мира.
В заседании принимают участие парламентские делегации из Белоруссии
, Казахстана
, Киргизии
, Таджикистана
, а также Ирана
.