Новый детсад появится в Янино Всеволожского района Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Экспертный совет при комитете градостроительной политики согласовал архитектурный облик детского сада на 350 мест в Янино-1, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

"Детский сад в Янино это трёхэтажный Г-образный корпус, формирующий закрытый зелёный двор-пространство для прогулок и игр. В проекте 15 групповых ячеек, вестибюль с колясочной, медицинский блок, музыкальный и спортивный залы, универсальные комнаты для кружков, кабинет логопеда", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что ключевым элементом айдентики станет лесной олень — маскот "Янинского леса". "Его силуэты появятся в оформлении фасадов и в виде малых архитектурных форм из кортена, создавая узнаваемый образ детского сада и визуально связывая его с природной темой массива", - заметили в пресс-службе правительства региона.

На территории запроектированы игровые и спортивные площадки, отдельные подъезды для родителей и пожарной техники, а также хозяйственная зона. Доступ обеспечен лифтом для маломобильных людей. Строительство образовательного учреждения планирует группа ПИК по соглашению с правительством Ленинградской области.