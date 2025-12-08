Рейтинг@Mail.ru
Новый детсад появится в Янино Всеволожского района Ленобласти
Ленинградская область
Ленинградская область
 
16:28 08.12.2025
Новый детсад появится в Янино Всеволожского района Ленобласти
Новый детсад появится в Янино Всеволожского района Ленобласти - РИА Новости, 08.12.2025
Новый детсад появится в Янино Всеволожского района Ленобласти
Экспертный совет при комитете градостроительной политики согласовал архитектурный облик детского сада на 350 мест в Янино-1, сообщает пресс-служба правительства
Новый детсад появится в Янино Всеволожского района Ленобласти

В Ленобласти согласовали архитектурный облик детского сада на 350 мест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Экспертный совет при комитете градостроительной политики согласовал архитектурный облик детского сада на 350 мест в Янино-1, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
"Детский сад в Янино это трёхэтажный Г-образный корпус, формирующий закрытый зелёный двор-пространство для прогулок и игр. В проекте 15 групповых ячеек, вестибюль с колясочной, медицинский блок, музыкальный и спортивный залы, универсальные комнаты для кружков, кабинет логопеда", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что ключевым элементом айдентики станет лесной олень — маскот "Янинского леса". "Его силуэты появятся в оформлении фасадов и в виде малых архитектурных форм из кортена, создавая узнаваемый образ детского сада и визуально связывая его с природной темой массива", - заметили в пресс-службе правительства региона.
На территории запроектированы игровые и спортивные площадки, отдельные подъезды для родителей и пожарной техники, а также хозяйственная зона. Доступ обеспечен лифтом для маломобильных людей. Строительство образовательного учреждения планирует группа ПИК по соглашению с правительством Ленинградской области.
"Мы постоянно повышаем требования к качеству среды в детских садах. Архитектура должна не просто соответствовать нормативам, а помогать детям расти - через свет, цвет, пространство. В Янино делаем ставку на простые, но умные визуальные решения: спокойные пастельные фасады, большие окна, много света, продуманную навигацию. У сада даже будет свой маскот - лесной олень - чтобы дети чувствовали связь с местом и природой. Такие детали формируют культуру с самого детства, и именно на этом строится современный город", — отметил вице-губернатор Ленинградской области по строительному комплексу и ЖКХ Евгений Барановский.
Ленинградская областьСтроительствоЛенинградская областьПИК
 
 
