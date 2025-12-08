Рейтинг@Mail.ru
"Вашингтон" обыграл "Коламбус", Овечкин очков не набрал - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
05:48 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/khokkey-2060481234.html
"Вашингтон" обыграл "Коламбус", Овечкин очков не набрал
"Вашингтон" обыграл "Коламбус", Овечкин очков не набрал - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
"Вашингтон" обыграл "Коламбус", Овечкин очков не набрал
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 08.12.2025
2025-12-08T05:48:00+03:00
2025-12-08T05:48:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
коламбус блю джекетс
александр овечкин
алексей протас
кирилл марченко
егор чинахов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060474299_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_22e1a76c2259e5fd25bdd25105b097a4.jpg
/20251206/khokkey-2060266520.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060474299_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_bc98453491ecfde8fa05458744ad07ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, коламбус блю джекетс, александр овечкин, алексей протас, кирилл марченко, егор чинахов, дмитрий воронков, иван проворов
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Коламбус Блю Джекетс, Александр Овечкин, Алексей Протас, Кирилл Марченко, Егор Чинахов, Дмитрий Воронков, Иван Проворов
"Вашингтон" обыграл "Коламбус", Овечкин очков не набрал

"Вашингтон" обыграл "Коламбус" в матче НХЛ, Овечкин очков не набрал

© Getty Images / Jamie SabauАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Getty Images / Jamie Sabau
Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
08 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
2 : 0
Коламбус
20:50 • Якоб Чичрун
(Том Уилсон, Энтони Бовилье)
58:34 • Алексей Протас
(Мартин Фехервари)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). В составе "Кэпиталз" шайбы забросили Джейкоб Чикран (21-я минута) и белорусский форвард Алексей Протас (59).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 18 минут игрового времени, нанес пять бросков в створ ворот и очков не набрал.
Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко шесть раз бросил в створ. Форвард "Блю Джекетс" Дмитрий Воронков заблокировал один бросок и дважды бросил по воротам. Нападающий "мундиров" Егор Чинахов нанес три броска в створ. Защитник "Коламбуса" Иван Проворов заблокировал два броска, применил один силовой прием и нанес три броска в створ ворот.
"Вашингтон" одержал седьмую победу в последних восьми матчах чемпионата НХЛ. "Коламбус" потерпел шестое поражение в последних восьми играх.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Овечкин был готов врезать американцу! Россиянин прервал мощную серию
6 декабря, 10:00
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзКоламбус Блю ДжекетсАлександр ОвечкинАлексей ПротасКирилл МарченкоЕгор ЧинаховДмитрий ВоронковИван Проворов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    08.12 17:00
    Пиза
    Парма
  • Футбол
    08.12 20:00
    Удинезе
    Дженоа
  • Футбол
    08.12 22:45
    Торино
    Милан
  • Футбол
    08.12 23:00
    Вулверхэмптон
    Манчестер Юнайтед
  • Футбол
    08.12 23:00
    Осасуна
    Леванте
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала