"Вашингтон" обыграл "Коламбус", Овечкин очков не набрал

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). В составе "Кэпиталз" шайбы забросили Джейкоб Чикран (21-я минута) и белорусский форвард Алексей Протас (59).

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 18 минут игрового времени, нанес пять бросков в створ ворот и очков не набрал.

Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко шесть раз бросил в створ. Форвард "Блю Джекетс" Дмитрий Воронков заблокировал один бросок и дважды бросил по воротам. Нападающий "мундиров" Егор Чинахов нанес три броска в створ. Защитник "Коламбуса" Иван Проворов заблокировал два броска, применил один силовой прием и нанес три броска в створ ворот.