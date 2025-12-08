https://ria.ru/20251208/khokkey-2060481234.html
"Вашингтон" обыграл "Коламбус", Овечкин очков не набрал
"Вашингтон" обыграл "Коламбус", Овечкин очков не набрал
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). В составе "Кэпиталз" шайбы забросили Джейкоб Чикран (21-я минута) и белорусский форвард Алексей Протас (59).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 18 минут игрового времени, нанес пять бросков в створ ворот и очков не набрал.
Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко шесть раз бросил в створ. Форвард "Блю Джекетс" Дмитрий Воронков заблокировал один бросок и дважды бросил по воротам. Нападающий "мундиров" Егор Чинахов нанес три броска в створ. Защитник "Коламбуса" Иван Проворов заблокировал два броска, применил один силовой прием и нанес три броска в створ ворот.
"Вашингтон" одержал седьмую победу в последних восьми матчах чемпионата НХЛ. "Коламбус" потерпел шестое поражение в последних восьми играх.