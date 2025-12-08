https://ria.ru/20251208/futbol-2060468411.html
"Зенит" сделал предложение по трансферу Джона Джона
"Зенит" сделал предложение по трансферу Джона Джона - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
"Зенит" сделал предложение по трансферу Джона Джона
Петербургский футбольный клуб "Зенит" сделал официальное предложение бразильскому "Ред Булл Брагантино" по трансферу полузащитника Джона Джона, сообщает ESPN. РИА Новости Спорт, 08.12.2025
