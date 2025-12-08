Фидан и Сийярто проведут переговоры по Украине, сообщил источник

АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан проведёт в понедельник переговоры с главой МИД и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто в Стамбуле, в числе тем значится и украинское урегулирование, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.