Фидан и Сийярто проведут переговоры по Украине, сообщил источник

АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан проведёт в понедельник переговоры с главой МИД и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто в Стамбуле, в числе тем значится и украинское урегулирование, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Инициатива США по урегулированию конфликта на Украине войдет в повестку переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в понедельник в Стамбуле, сообщил ранее в понедельник РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован тем, что Владимир Зеленский не прочитал мирное предложение по урегулированию украинского конфликта
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.