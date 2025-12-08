Рейтинг@Mail.ru
Фидан и Сийярто проведут переговоры по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 08.12.2025
12:08 08.12.2025 (обновлено: 12:21 08.12.2025)
Фидан и Сийярто проведут переговоры по Украине, сообщил источник
Фидан и Сийярто проведут переговоры по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 08.12.2025
Фидан и Сийярто проведут переговоры по Украине, сообщил источник
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан проведёт в понедельник переговоры с главой МИД и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто в Стамбуле, в числе тем... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T12:08:00+03:00
2025-12-08T12:21:00+03:00
сша, россия, петер сийярто, мирный план сша по украине, украина, владимир путин, хакан фидан, в мире
США, Россия, Петер Сийярто, Мирный план США по Украине, Украина, Владимир Путин, Хакан Фидан, В мире
Фидан и Сийярто проведут переговоры по Украине, сообщил источник

РИА Новости: Фидан и Сийярто проведут в Стамбуле переговоры по Украине

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан проведёт в понедельник переговоры с главой МИД и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто в Стамбуле, в числе тем значится и украинское урегулирование, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Фидан примет участие в первом заседании Совместного консультативного механизма ТурцияВенгрия, которое пройдёт 8 декабря в Стамбуле в 12.00 по местному времени (совпадает с мск). Заседание будет закрыто для прессы.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Эрдоган и Орбан выступят с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле
09:17
"Планируется отдельная встреча Фидана и Сийярто. Обсуждение охватит широкий круг вопросов: двусторонние отношения, ситуацию вокруг Украины, Газы, а также региональные и глобальные темы", - уточнил собеседник агентства.
Инициатива США по урегулированию конфликта на Украине войдет в повестку переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в понедельник в Стамбуле, сообщил ранее в понедельник РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован тем, что Владимир Зеленский не прочитал мирное предложение по урегулированию украинского конфликта
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Эрдоган и Орбан обсудят американский план по Украине, сообщил источник
10:20
 
СШАРоссияПетер СийяртоМирный план США по УкраинеУкраинаВладимир ПутинХакан ФиданВ мире
 
 
Заголовок открываемого материала