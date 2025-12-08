Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Никарагуа

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. С 9 по 12 декабря в Никарагуа пройдет Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев".

"Фестиваль стартует в Манагуа, в Национальной Синематеке. При поддержке правительства Никарагуа", - пояснили организаторы.

В рамках зрительской программы состоятся показы девяти фильмов производства RT, из которых два — премьеры. Гостей также ждут дискуссии и мастер-классы от команды RT.Док и RT en Espanol.

Откроется мероприятие премьерой: лентой автора и режиссера RT.Док Натальи Кадыровой "Сценки из семейной жизни, или Как быть счастливым". Это истории российских многодетных семей, у которых по девять и десять детей. Один из героев — ветеран СВО.

Во второй фестивальный день будет представлено две картины:

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"

"Майдан: поворот на войну" Романа Толокнова — об истоках и последствиях переворота в Киеве; как велась подготовка к Майдану и кому это было выгодно; "Я живой" — фильм документалистов RT.Док Артема Сомова и Ольги Кирий, лауреат Международного фестиваля “Сопротивление” в Тегеране

В рамках образовательной программы пройдут два мастер-класса.

Генеральный продюсер фестиваля и директор дирекции документального вещания канала RT Екатерина Яковлева расскажет о создании и продвижении документального кино. Борис Кузнецов, директор департамента программ RT en Espanol проведет мастер-класс на тему "Опыт военного корреспондента".



В третий день фестиваля зрительскую программу представят картины "Караван антифашистов. Испанская рапсодия" автора и режиссера Олега Некишева — об испанских антифашистах, которые борются за прекращение геноцида на Донбассе и возят помощь на освобождённые территории;

"Дети тундры идут в школу" Натальи Кадыровой;

"Сила" Руслана Гусарова и Екатерины Китайцевой — лента о том, как тысячи россиян объединились в тылу, чтобы накормить, обогреть и поддержать тех, кто на фронте.



Деловую программу представит дискуссия "Единство народов и стран" о дружбе и сотрудничестве России и Никарагуа.

В заключительный фестивальный день зрители увидят три фильма.

Картина "Оружейные бароны Украины" Максима Сергеева — это расследование трафика контрабандного оружия с Украины.

"Позывной “Царь” Олеси Лукьянчиковой и Максима Сергеева — о потомке Николая I, который воюет добровольцем за русский мир на спецоперации.

Завершит программу фестиваля премьерный показ фильма Екатерины Кожакиной "Куда приводят мечты". О балетной школе в бразильском городе Жоинвиль. Это единственная школа Большого театра за рубежом.