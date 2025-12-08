Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Никарагуа
Культура
 
17:18 08.12.2025
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Никарагуа
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Никарагуа
С 9 по 12 декабря в Никарагуа пройдет Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев".
культура, что посмотреть , большой театр, борис кузнецов, николай i, манагуа (город), россия, никарагуа, телеканал rt
Культура, Культура, что посмотреть , Большой театр, Борис Кузнецов, Николай I, Манагуа (город), Россия, Никарагуа, Телеканал RT
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Никарагуа

Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Никарагуа с 9 по 12 декабря

© Фото предоставлено организаторами фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Фестиваль RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото предоставлено организаторами фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. С 9 по 12 декабря в Никарагуа пройдет Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев".
"Фестиваль стартует в Манагуа, в Национальной Синематеке. При поддержке правительства Никарагуа", - пояснили организаторы.
В рамках зрительской программы состоятся показы девяти фильмов производства RT, из которых два — премьеры. Гостей также ждут дискуссии и мастер-классы от команды RT.Док и RT en Espanol.
Откроется мероприятие премьерой: лентой автора и режиссера RT.Док Натальи Кадыровой "Сценки из семейной жизни, или Как быть счастливым". Это истории российских многодетных семей, у которых по девять и десять детей. Один из героев — ветеран СВО.
Во второй фестивальный день будет представлено две картины:
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
"Майдан: поворот на войну" Романа Толокнова — об истоках и последствиях переворота в Киеве; как велась подготовка к Майдану и кому это было выгодно; "Я живой" — фильм документалистов RT.Док Артема Сомова и Ольги Кирий, лауреат Международного фестиваля “Сопротивление” в Тегеране
В рамках образовательной программы пройдут два мастер-класса.
Генеральный продюсер фестиваля и директор дирекции документального вещания канала RT Екатерина Яковлева расскажет о создании и продвижении документального кино. Борис Кузнецов, директор департамента программ RT en Espanol проведет мастер-класс на тему "Опыт военного корреспондента".

В третий день фестиваля зрительскую программу представят картины "Караван антифашистов. Испанская рапсодия" автора и режиссера Олега Некишева — об испанских антифашистах, которые борются за прекращение геноцида на Донбассе и возят помощь на освобождённые территории;
"Дети тундры идут в школу" Натальи Кадыровой;
"Сила" Руслана Гусарова и Екатерины Китайцевой — лента о том, как тысячи россиян объединились в тылу, чтобы накормить, обогреть и поддержать тех, кто на фронте.

Деловую программу представит дискуссия "Единство народов и стран" о дружбе и сотрудничестве России и Никарагуа.
В заключительный фестивальный день зрители увидят три фильма.
Картина "Оружейные бароны Украины" Максима Сергеева — это расследование трафика контрабандного оружия с Украины.
"Позывной “Царь” Олеси Лукьянчиковой и Максима Сергеева — о потомке Николая I, который воюет добровольцем за русский мир на спецоперации.
Завершит программу фестиваля премьерный показ фильма Екатерины Кожакиной "Куда приводят мечты". О балетной школе в бразильском городе Жоинвиль. Это единственная школа Большого театра за рубежом.
Церемония закрытия фестиваля состоится 12 декабря, в День дружбы между Россией и Никарагуа.
Международный фестиваль RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
В Мурманске прошел фестиваль "RТ.Док: Время наших героев"
6 декабря, 15:29
 
Культура
 
 
