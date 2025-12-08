Рейтинг@Mail.ru
Главная новогодняя ель России - РИА Новости, 08.12.2025
19:43 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/el-1987762158.html
Главная новогодняя ель России
Впервые традиция встречать Новый год с елкой появилась в России в канун 1700 года при императоре Петре I, но после его смерти от этого обычая практически... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T19:43:00+03:00
2025-12-08T19:43:00+03:00
2025
справки, россия, новый год
Справки, Россия, Новый год

Главная новогодняя ель России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГлавная новогодняя елка на Соборной площади московского Кремля
Главная новогодняя елка на Соборной площади московского Кремля - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Главная новогодняя елка на Соборной площади московского Кремля. Архивное фото
Впервые традиция встречать Новый год с елкой появилась в России в канун 1700 года при императоре Петре I, но после его смерти от этого обычая практически отказались.
В 1819 году великий князь Николай Павлович (будущий император Николай I) по настоянию своей жены, прусской принцессы Шарлотты, впервые поставил в Аничковом дворце новогоднюю елку.
В 1852 году в Санкт-Петербурге на Рождество в здании Екатерингофского вокзала, была наряжена первая новогодняя елка для публики.
Позднее общественные елки начали ставить и в других присутственных местах, а представители дворянства, промышленники и купцы стали устраивать благотворительные новогодние праздники для детей.
До 1917 года зеленая красавица устанавливалась на Соборной площади Кремля, когда там встречали праздник члены царской семьи. За время правления Николая II такое случалось дважды. Царская семья предпочитала справлять Новый год в Царском селе под Санкт-Петербургом.
В годы Первой мировой войны украшение елки было запрещено, как "вражеская традиция". После Октябрьской революции этот запрет был отменен. Однако уже 1926 году украшение новогодней елки было признано антисоветским. Лишь в 1935 году она была реабилитирована: на Новый год был организован первый детский утренник с наряженной лесной красавицей.
В 1938 году огромная 15-метровая елка с десятью тысячами украшений и игрушек появилась в Москве, в Колонном зале Дома Союзов. Ее стали устанавливать ежегодно и проводить там детские новогодние праздники, получившие название "новогодние елки".
С 1976 года главной новогодней елью страны стало дерево, установленное в Кремлевском дворце съездов (с 1992 года – Государственный Кремлевский дворец). Живую "дворцовую" елку почти всегда рубили в Истринском лесничестве.
В декабре 1996 года по инициативе первого президента России Бориса Ельцина возродилась дореволюционная традиция ставить елку в новогодние праздники на Соборной площади Кремля. Живую елку на Соборной площади устанавливали с 1996 по 2001 годы. В 2001 году отступить от традиций заставили сильные морозы: при очень низкой температуре ветви ели становятся хрупкими и ломкими. Тогда на Соборной площади впервые появилось искусственное дерево.
В 2005 году после четырехлетнего перерыва живая хвойная красавица вернулась на Соборную площадь.
В 2005 и 2006 годах главную елку страны отправляли в Кремль с родины Деда Мороза – Великого Устюга.
С 2007 года новогодние ели в Кремль доставляются из Подмосковья. На Соборной площади Кремля новогодняя ель стоит три недели, затем ее отдают на переработку.
Ель для Кремля выбирается по строжайшим стандартам – у нее должны быть ровный ствол, пирамидальная форма, пушистые ветки с размахом у основания в 9 метров, рост – не менее 30 метров. Большую роль играет и качество дерева, чтобы оно могло перенести температурные перепады и не осыпалось. Ель забракуют, если на стволе найдут мох или лишайники, а также дупла. Также учитывается возраст дерева – он должен быть от 95 лет. Стоять елка должна на опушке, откуда ее проще вывезти. Специальная комиссия в течение нескольких недель осматривает подмосковные леса в поисках ели. Из двух-трех выбирают главную, а оставшиеся становятся дублерами, если вдруг основная потеряет товарный вид.
В Москву елку доставляет специальный тягач-лесовоз. В Кремль ее торжественно ввозят через Спасские ворота.
В 2010 году впервые новогоднее дерево для Кремля освятил представитель Русской православной церкви.
В преддверии 2026 года главную новогоднюю елку России спилят 8 декабря на территории Рузского муниципального округа Московской области. Ее высота 26 метров, обхват ствола 64 сантиметра, а размах нижних ветвей 11 метров.
Главную новогоднюю елку страны доставят в Московский Кремль 10 декабря.
Отмечается, что спил, транспортировку, монтаж, праздничное оформление и переработку будут проводить с применением современных технологий, которые обеспечат полную сохранность и безопасность.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
