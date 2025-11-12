В Подмосковье выбрали главную новогоднюю елку страны

По данным управления, комиссия в течение лета и осени рассмотрела 24 подходящих под параметры дерева. Главные критерии отбора - визуальная привлекательность. У ели должны быть ровный ствол, пирамидальная форма, пушистые ветки с размахом у основания не менее восьми метров, соответствующий рост и возраст. Кроме того, дерево должно быть нужного качества, могло бы перенести температурные перепады и не осыпаться. Ему предстоит стоять три недели.