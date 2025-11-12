Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье выбрали главную новогоднюю елку страны - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 12.11.2025 (обновлено: 14:59 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/podmoskove-2054463841.html
В Подмосковье выбрали главную новогоднюю елку страны
В Подмосковье выбрали главную новогоднюю елку страны - РИА Новости, 12.11.2025
В Подмосковье выбрали главную новогоднюю елку страны
Специалисты управления делами президента России выбрали главную новогоднюю елку страны, которая украсит Соборную площадь Кремля, дерево было найдено на... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T13:40:00+03:00
2025-11-12T14:59:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054493797_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ba00144f6c02400bc5519661467535c2.jpg
https://ria.ru/20251107/moskva-2053351918.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054493797_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b1015919875badb025e017d277e0bdb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, московская область (подмосковье)
Россия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье выбрали главную новогоднюю елку страны

В Московской области выбрали главную новогоднюю елку страны

© Фото : Управление делами Президента Российской ФедерацииГлавная новогодняя ель России, которая украсит Соборную площадь Кремля
Главная новогодняя ель России, которая украсит Соборную площадь Кремля - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Управление делами Президента Российской Федерации
Главная новогодняя ель России, которая украсит Соборную площадь Кремля
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Специалисты управления делами президента России выбрали главную новогоднюю елку страны, которая украсит Соборную площадь Кремля, дерево было найдено на территории Рузского муниципального округа Московской области, высота составляет 26 метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ.
"Вековая лесная красавица найдена на территории Рузского муниципального округа Московской области. Её высота 26 метров, обхват ствола 64 сантиметра, а размах нижних ветвей 11 метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спил, транспортировку, монтаж, праздничное оформление и переработку будут проводить с применением современных технологий, которые обеспечат полную сохранность и безопасность.
По данным управления, комиссия в течение лета и осени рассмотрела 24 подходящих под параметры дерева. Главные критерии отбора - визуальная привлекательность. У ели должны быть ровный ствол, пирамидальная форма, пушистые ветки с размахом у основания не менее восьми метров, соответствующий рост и возраст. Кроме того, дерево должно быть нужного качества, могло бы перенести температурные перепады и не осыпаться. Ему предстоит стоять три недели.
Новогодние украшения в ГУМе - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Москве начались работы по украшению города к Новому году
7 ноября, 09:44
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала