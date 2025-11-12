В Подмосковье выбрали главную новогоднюю елку страны

https://ria.ru/20251112/podmoskove-2054463841.html
2025-11-12T13:40:00+03:00
2025-11-12T13:40:00+03:00
2025-11-12T14:59:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
россия
московская область (подмосковье)
россия, московская область (подмосковье)
Россия, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Специалисты управления делами президента России выбрали главную новогоднюю елку страны, которая украсит Соборную площадь Кремля, дерево было найдено на территории Рузского муниципального округа Московской области, высота составляет 26 метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ.
"Вековая лесная красавица найдена на территории Рузского муниципального округа Московской области
. Её высота 26 метров, обхват ствола 64 сантиметра, а размах нижних ветвей 11 метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спил, транспортировку, монтаж, праздничное оформление и переработку будут проводить с применением современных технологий, которые обеспечат полную сохранность и безопасность.
По данным управления, комиссия в течение лета и осени рассмотрела 24 подходящих под параметры дерева. Главные критерии отбора - визуальная привлекательность. У ели должны быть ровный ствол, пирамидальная форма, пушистые ветки с размахом у основания не менее восьми метров, соответствующий рост и возраст. Кроме того, дерево должно быть нужного качества, могло бы перенести температурные перепады и не осыпаться. Ему предстоит стоять три недели.