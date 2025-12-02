Рейтинг@Mail.ru
Главную елку страны привезут в Кремль 10 декабря
05:06 02.12.2025 (обновлено: 09:35 02.12.2025)
Главную елку страны привезут в Кремль 10 декабря
Главную елку страны привезут в Кремль 10 декабря
московская область (подмосковье), россия, руза, владимир путин
Московская область (Подмосковье), Россия, Руза, Владимир Путин
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны из подмосковной Рузы привезут в Кремль 10 декабря, выяснило РИА Новости.
Ель нашли на территории Рузского муниципального округа Московской области. Ее высота составляет 26 метров, обхват ствола - 64 сантиметра, а размах нижних ветвей - 11 метров, сообщила 12 ноября РИА Новости пресс-служба управления делами президента РФ Владимира Путина. Главную новогоднюю елку страны из подмосковной Рузы планируют спилить 8 декабря, уточнила в тот же день агентству пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Традиционно елка будет транспортироваться на специальном автопоезде. Ее провезут через ворота Спасской башни Московского Кремля, затем установят на Соборной площади. Монтаж, праздничное оформление и последующая переработка пройдут с применением современных технологий.
В центре Москвы установили восемь световых арок в преддверии Нового года
Московская область (Подмосковье)РоссияРузаВладимир Путин
 
 
