Главную елку страны привезут в Кремль 10 декабря
Главную елку страны привезут в Кремль 10 декабря - РИА Новости, 02.12.2025
Главную елку страны привезут в Кремль 10 декабря
Главную новогоднюю елку страны из подмосковной Рузы привезут в Кремль 10 декабря, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T05:06:00+03:00
2025-12-02T05:06:00+03:00
2025-12-02T09:35:00+03:00
московская область (подмосковье)
россия
руза
владимир путин
Главную елку страны привезут в Кремль из Рузы 10 декабря