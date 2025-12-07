Рейтинг@Mail.ru
Россиянин выиграл турнир по Dota 2 с призовым фондом в миллион долларов - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
14:58 07.12.2025 (обновлено: 17:22 07.12.2025)
Россиянин выиграл турнир по Dota 2 с призовым фондом в миллион долларов
Россиянин выиграл турнир по Dota 2 с призовым фондом в миллион долларов

Российский игрок стал победителем турнира по Dota 2 с призовым фондом в $1 млн

© AP Photo / Elaine ThompsonПодростки следят за игрой команд в Dota 2
Подростки следят за игрой команд в Dota 2. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российский игрок Иван Pure Москаленко в составе европейской команды Tundra Esports стал победителем турнира по Dota 2 BLAST Slam V, который прошел в китайском Чэнду.
В гранд-финале коллектив обыграл российскую команду Team Yandex со счетом 3-0.
Team Yandex впервые дошла до гранд-финала крупного турнира. В полуфинале российский коллектив обыграл со счетом 2-0 ближневосточную команду Team Falcons, действующих чемпионов главного турнира года по Dota 2 - The International.
За российскую команду выступают Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов, Евгений Noticed Игнатенко (оба - Россия), Алимжан watson Исламбеков, Арман Malady Оразбаев (оба - Казахстан) и Мартин Saksa Саздов (Северная Македония). Saksa представлял команду на время проведения турнира, заменяя россиянина Алексея prblms Паршукова. Сам македонец является игроком Tundra Esports.
Призовой фонд турнира составляет 1 млн долларов. За победу Tundra Esports получат 300 тысяч долларов, Team Yandex - 150 тысяч.
