© AP Photo / Elaine Thompson Подростки следят за игрой команд в Dota 2

Россиянин выиграл турнир по Dota 2 с призовым фондом в миллион долларов

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российский игрок Иван Pure Москаленко в составе европейской команды Tundra Esports стал победителем турнира по Dota 2 BLAST Slam V, который прошел в китайском Чэнду.

В гранд-финале коллектив обыграл российскую команду Team Yandex со счетом 3-0.

Team Yandex впервые дошла до гранд-финала крупного турнира. В полуфинале российский коллектив обыграл со счетом 2-0 ближневосточную команду Team Falcons, действующих чемпионов главного турнира года по Dota 2 - The International.

За российскую команду выступают Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов, Евгений Noticed Игнатенко (оба - Россия), Алимжан watson Исламбеков, Арман Malady Оразбаев (оба - Казахстан) и Мартин Saksa Саздов (Северная Македония). Saksa представлял команду на время проведения турнира, заменяя россиянина Алексея prblms Паршукова. Сам македонец является игроком Tundra Esports.