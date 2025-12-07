Делегация из Казахстана прибыла в Москву для участия в ПА ОДКБ

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Делегация из Казахстана прибыла в Москву для участия в мероприятиях парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), сообщается на сайте Госдумы.
Как отмечалось на сайте Госдумы в воскресенье, делегации из Белоруссии, Таджикистана и Ирана также уже прибыли в Москву.
"Делегации стран-членов парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности прибыли для участия в мероприятиях ПА ОДКБ", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в Москве встретили представителей законодательных органов Казахстана во главе с председателем Мажилиса парламента Ерланом Кошановым.
Добавляется, что от Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии в заседании примет участие полномочный представитель парламента страны в ПА ОДКБ Шабданбек Алишев.
В понедельник, 8 декабря, на площадке Госдумы пройдет совместное заседание совета и 18-е пленарное заседание парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности. Его проведет председатель Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин.
В повестке обсуждения вопросы гармонизации законодательства государств-членов организации и противодействия вызовам и угрозам в зоне ответственности ОДКБ, а также проект заявления ассамблеи об обеспечении международной безопасности в условиях формирующегося многополярного мира.
