Рейтинг@Mail.ru
Делегация из Казахстана прибыла в Москву для участия в ПА ОДКБ - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 07.12.2025 (обновлено: 19:29 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/moskva-2060432757.html
Делегация из Казахстана прибыла в Москву для участия в ПА ОДКБ
Делегация из Казахстана прибыла в Москву для участия в ПА ОДКБ - РИА Новости, 07.12.2025
Делегация из Казахстана прибыла в Москву для участия в ПА ОДКБ
Делегация из Казахстана прибыла в Москву для участия в мероприятиях парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ),... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T17:29:00+03:00
2025-12-07T19:29:00+03:00
москва
казахстан
белоруссия
ерлан кошанов
вячеслав володин
одкб
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834226118_0:337:2987:2017_1920x0_80_0_0_81dd00992909b4750e26e6aef7215216.jpg
https://ria.ru/20251116/moskva-2055316136.html
https://ria.ru/20251204/odkb-2059917820.html
москва
казахстан
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834226118_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_ca6de99b13d75d2a035a542718fa7206.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, казахстан, белоруссия, ерлан кошанов, вячеслав володин, одкб, госдума рф
Москва, Казахстан, Белоруссия, Ерлан Кошанов, Вячеслав Володин, ОДКБ, Госдума РФ
Делегация из Казахстана прибыла в Москву для участия в ПА ОДКБ

Делегация Казахстана прибыла в Москву для участия в заседаниях ПА ОДКБ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГосударственные флаги РФ и Казахстана
Государственные флаги РФ и Казахстана - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Государственные флаги РФ и Казахстана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Делегация из Казахстана прибыла в Москву для участия в мероприятиях парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), сообщается на сайте Госдумы.
Как отмечалось на сайте Госдумы в воскресенье, делегации из Белоруссии, Таджикистана и Ирана также уже прибыли в Москву.
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Москве пройдет заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ
16 ноября, 17:14
"Делегации стран-членов парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности прибыли для участия в мероприятиях ПА ОДКБ", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в Москве встретили представителей законодательных органов Казахстана во главе с председателем Мажилиса парламента Ерланом Кошановым.
Добавляется, что от Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии в заседании примет участие полномочный представитель парламента страны в ПА ОДКБ Шабданбек Алишев.
В понедельник, 8 декабря, на площадке Госдумы пройдет совместное заседание совета и 18-е пленарное заседание парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности. Его проведет председатель Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин.
В повестке обсуждения вопросы гармонизации законодательства государств-членов организации и противодействия вызовам и угрозам в зоне ответственности ОДКБ, а также проект заявления ассамблеи об обеспечении международной безопасности в условиях формирующегося многополярного мира.
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Делегация ОДКБ приняла участие в учениях ШОС в Иране
4 декабря, 23:01
 
МоскваКазахстанБелоруссияЕрлан КошановВячеслав ВолодинОДКБГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала