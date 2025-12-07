Делегация из Казахстана прибыла в Москву для участия в ПА ОДКБ

Добавляется, что от Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии в заседании примет участие полномочный представитель парламента страны в ПА ОДКБ Шабданбек Алишев.

В повестке обсуждения вопросы гармонизации законодательства государств-членов организации и противодействия вызовам и угрозам в зоне ответственности ОДКБ, а также проект заявления ассамблеи об обеспечении международной безопасности в условиях формирующегося многополярного мира.