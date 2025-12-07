"Нет сердца для Мерца". В том числе под таким лозунгом студенты и школьники вышли на протесты в городах ФРГ. Им не нравится канцлер Фридрих Мерц, не нравится конфликт с Россией, не нравится новый милитаризм, а больше всего не нравится то, что бундестаг отправил их на медкомиссию, обязательную для юношей и добровольную для девушек. Данные о здоровье молодежи планируют использовать при восстановлении обязательной воинской службы. А немцы не хотят служить, тем более что те же самые политики, которые хотят вернуть призыв, ежедневно запугивают Германию грядущей войной с Россией. Видать, переборщили.

Пацифистская дрожь в коленках нового поколения граждан стран НАТО воодушевляет сама по себе. Но эти мальчики и девочки к тому же пытаются бороться за благополучие своего будущего, которое Мерц у них крадет, как Гринч Рождество.

Кража Рождества у немцев началась раньше, еще до Мерца. В этом году ожидается радикальная экономия на рождественских огнях, но и прежде многие натурализовавшиеся граждане ФРГ отмечали, что елки, гирлянды, вертепы и прочее не к лицу исламскому государству. Мерца призвали в канцлеры, чтобы он вернул Рождество как лидер консервативного крыла христианской партии, в глазах которого Ангела Меркель была слишком леволиберальным и мигрантолюбивым политиком. Но его приоритетом стало возвращение железного занавеса и набор долговой ноши для новых поколений немцев. И эти поколения внезапно сообразили, что к чему.

Одновременно с выступлением зумеров на площадях против канцлера взбунтовалось молодежное отделение его собственной партии — Христианско-демократического союза ( ХДС ). Причина — одно из положений нового законопроекта, который устанавливает автоматическую индексацию пенсий на уровне 48 процентов от средней зарплаты до 2031 года. Это, конечно, хорошо, но пенсионеров в Германии с каждым годом все больше, а молодежи все меньше. И юношество опасается, что, превратившись в налогоплательщиков, не потянет такой нагрузки.

Поскольку "молодежка" ХДС контролировала в парламенте 18 кресел, это стало для канцлера серьезным вызовом, который грозил не только провалом законопроекта, но и развалом правящей коалиции. Положение о пенсиях было категоричным требованием социал-демократов (СДПГ) как партнеров Мерца, а он, может, и сам бы зажал индексацию, поскольку деньги нужны ему на войну, но вынужден идти на уступки СДПГ, а какие-то сопляки мешаются под ногами с нытьем о своем будущем.

С одной стороны, желание молодежи жить хорошо и мирно — это естественная и здоровая реакция для общества. Особенно для немецкого общества. Особенно когда речь идет о гипотетической войне с Россией

С другой стороны — эгоистичный пацифизм и жадность до бабушкиных денег — это не то, чем принято восхищаться. Особенно в России. Из России в отношении Германии нынче хочется в основном злорадствовать: "мерзни, мерзни волчий хвост".

Бунты зумеров за все хорошее редко приводили к чему-то хорошему хоть где-нибудь. Но Германия может стать своего рода исключением, и именно из России это особенно хорошо видно, несмотря на априорную двусмысленность оценок происходящего с нашей стороны.

Мерца нужно остановить, пока не стало поздно. Его главный проект на данный момент — уговорить Бельгию на конфискацию суверенных активов России. Бельгийский премьер Барт де Вевер по взглядам прав, а отбивается от этой идеи, как лев, причем под аплодисменты парламента. Единственная лазейка, которую он оставил Еврокомиссии для того, чтобы все-таки украсть российские деньги, — это пропорциональное разделение финансовой ответственности между странами ЕС . Это резко испортило грабителям настроение, но тут вперед вышел Мерц как представитель ведущей экономики Евросоюза и сказал, что согласен.

Канцлер готов сам составить договор о разделе рисков и в ближайшие дни попытается вовлечь де Вевера при поддержке еще одной немки — главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен . Беспрецедентно активное участие германцев в попытке украсть у России деньги облегчит то непростое решение, которое придется принять, если эти двое все-таки преуспеют.

Очевидно, в ответ Россия конфискует собственность германских кампаний в своем финансовом и территориальном пространстве. В среднем, по подсчетам профильных специалистов, выйдет активов разного рода минимум на 20 миллиардов евро. Они в России, как правило, не заморожены, а скорее привязаны за веревочку, чтобы не убежали. В ответ на кражу их все-таки придется национализировать, а веревочку отправить Владимиру Зеленскому вместе с кусочком мыльца.

После этого зацементируется ситуация, при которой нормальная внешнеэкономическая деятельность между Россией и Германией невозможна, потому что любая собственность может быть отсужена при пересечении границы. Пускай даже война завершится, санкции аннулируются, а международные консорциумы с участием США начнут добычу редкоземельных металлов в российской Одесской области , отчуждение между Россией и ФРГ сохранится еще надолго.

Присваивание миллиардов тех стран, которые хоть чуть-чуть себя уважают, оставляет осадочек на поколения вперед. США до сих пор на ножах с Кубой , хотя в Вашингтоне больше не боятся коммунизма, а в Гаване давно перехотели изживать американский капитализм. Но кубинцы не хотят (да и не могут) выплатить стоимость собственности американцев, национализированной при Кастро, а американцы не готовы эту потерю просто так прощать.

Энергетическая и промтоварная кооперация сперва с СССР , а потом с Россией позволила немцам прошлого сытно жить, но немцы настоящего безвозвратно лишают этого "плеча" немцев будущего. И пока Мерц не наделал за немецкую молодежь долгов перед Москвой , остановить его — это объективный интерес и молодежи тоже. Развал правящей коалиции мог бы в этом помочь, однако юношество ХДС не сдюжило: в последний момент канцлер все-таки переубедил часть бунтарей, голосование состоялось, законопроект приняли, угроза распада коалиции и новых выборов миновала на неопределенный (вряд ли длительный) срок. Но на молодежь Германии, честно говоря, и не было таких надежд, будто эти утопающие способны спасти себя собственными руками.

Чуть больше надежд на неистового де Вевера , а еще больше — на администрацию Дональда Трампа . По крайней мере, как пишет ряд СМИ США, Белый дом противится конфискации активов России в ЕС, так как его удалось заинтересовать перспективой их использования в совместных российско-американских проектах.