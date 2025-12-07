Макрон пригрозил Китаю пошлинами от ЕС

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил Китаю пошлинами от Евросоюза, если тот не решит проблему торгового дефицита между Брюсселем и Пекином.
«
"Я сказал (китайцам. — Прим. ред.), что если они не отреагируют, то мы, европейцы, будем вынуждены в ближайшие месяцы принять жесткие меры и прекратить сотрудничество по примеру США — например, ввести пошлины на китайские товары", — заявил он в интервью Echos.
Макрон добавил, что обсуждал этот вопрос с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. При этом он отметил, что верит в возможность мирного урегулирования торгового спора с КНР.
Кроме того, французский президент предложил взаимный отказ от "агрессивной политики": ограничений на экспорт оборудования для полупроводников со стороны Брюсселя и редкоземельных металлов со стороны Пекина. Также он призвал китайские компании инвестировать в Европу.
На этой неделе Макрон посетил Китай с государственным визитом и провел переговоры с председателем Си Цзиньпином.
Макрон убежал от китайских силовиков и попал на видео
5 декабря, 17:34