Макрон пригрозил Китаю пошлинами от ЕС
15:03 07.12.2025 (обновлено: 17:02 07.12.2025)
Макрон пригрозил Китаю пошлинами от ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил Китаю пошлинами от Евросоюза, если тот не решит проблему торгового дефицита между Брюсселем и Пекином. РИА Новости, 07.12.2025
в мире
китай
франция
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
си цзиньпин
евросоюз
еврокомиссия
китай
франция
в мире, китай, франция, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, си цзиньпин, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Китай, Франция, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Си Цзиньпин, Евросоюз, Еврокомиссия
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил Китаю пошлинами от Евросоюза, если тот не решит проблему торгового дефицита между Брюсселем и Пекином.
"Я сказал (китайцам. — Прим. ред.), что если они не отреагируют, то мы, европейцы, будем вынуждены в ближайшие месяцы принять жесткие меры и прекратить сотрудничество по примеру США — например, ввести пошлины на китайские товары", — заявил он в интервью Echos.

Макрон добавил, что обсуждал этот вопрос с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. При этом он отметил, что верит в возможность мирного урегулирования торгового спора с КНР.
Кроме того, французский президент предложил взаимный отказ от "агрессивной политики": ограничений на экспорт оборудования для полупроводников со стороны Брюсселя и редкоземельных металлов со стороны Пекина. Также он призвал китайские компании инвестировать в Европу.

На этой неделе Макрон посетил Китай с государственным визитом и провел переговоры с председателем Си Цзиньпином.

В мире Китай Франция Эммануэль Макрон Урсула фон дер Ляйен Си Цзиньпин Евросоюз Еврокомиссия
 
 
