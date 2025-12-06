Рейтинг@Mail.ru
Жерсон заявил, что намерен полностью отработать контракт с "Зенитом" - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:35 06.12.2025 (обновлено: 22:38 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/zherson-2060352019.html
Жерсон заявил, что намерен полностью отработать контракт с "Зенитом"
Жерсон заявил, что намерен полностью отработать контракт с "Зенитом" - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Жерсон заявил, что намерен полностью отработать контракт с "Зенитом"
Бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Жерсон заявил, что намерен полностью отработать свой действующий контракт с футбольным клубом. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T22:35:00+03:00
2025-12-06T22:38:00+03:00
футбол
спорт
россия
трансферы в рпл
жерсон
зенит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/14/2030302570_0:80:2048:1232_1920x0_80_0_0_9169422b727db0893dc79e433f276f24.jpg
/20251127/semak-2058211270.html
/20251013/futbolisty-2048006733.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/14/2030302570_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_c228878b4632b68465789cd28eeb7706.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, трансферы в рпл, жерсон, зенит
Футбол, Спорт, Россия, Трансферы в РПЛ, Жерсон, Зенит
Жерсон заявил, что намерен полностью отработать контракт с "Зенитом"

Полузащитник «Зенита» Жерсон намерен полностью отработать контракт с клубом

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЖерсон
Жерсон - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Жерсон . Архивное фото
Читать в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Жерсон заявил, что намерен полностью отработать свой действующий контракт с футбольным клубом.
Соглашение Жерсона с "Зенитом" рассчитано до июня 2030 года. Ранее экс-футболист сборной России Федор Смолов заявил в своем подкасте, что, по имеющейся у него информации, Жерсон покинет "Зенит" в зимнее трансферное окно. По его словам, бразилец рассчитывает перейти в один из клубов Саудовской Аравии. Бразильские СМИ сообщали, что Жерсон сожалеет о своем переходе в "Зенит" и хочет покинуть команду.
Главный тренер Зенита Сергей Семак - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Ни один игрок не говорил о желании уйти": Семак о слухах про Жерсона
27 ноября, 23:27
«
"Слухи - это слухи. У меня действующий контракт с "Зенитом", и я намерен полностью его отработать. Мне здесь хорошо, меня тепло приняли, я чувствую себя как дома. Сейчас впереди каникулы - мы их заслужили всей командой, немного отдохнем", - сказал Жерсон журналистам.
В субботу "Зенит" выиграл у тольяттинского "Акрона" (2:0) в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Жерсон открыл счет, забив свой дебютный мяч в чемпионате России.
Жерсону 28 лет, он перешел в "Зенит" в июле 2025 года из "Фламенго" за 25 миллионов евро. Бразилец провел 15 матчей в различных турнирах за петербургский клуб и забил два мяча.
Жерсон - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Большая ошибка": "Зенит" предупредили о последствиях ухода Жерсона и Педро
13 октября, 16:51
 
ФутболСпортРоссияТрансферы в РПЛЖерсонЗенит
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Рубин
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Арсенал
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Бавария
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Челси
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Барселона
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ренн
    5
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала