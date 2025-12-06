Жерсон заявил, что намерен полностью отработать контракт с "Зенитом"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Жерсон заявил, что намерен полностью отработать свой действующий контракт с футбольным клубом.
Соглашение Жерсона с "Зенитом" рассчитано до июня 2030 года. Ранее экс-футболист сборной России Федор Смолов заявил в своем подкасте, что, по имеющейся у него информации, Жерсон покинет "Зенит" в зимнее трансферное окно. По его словам, бразилец рассчитывает перейти в один из клубов Саудовской Аравии. Бразильские СМИ сообщали, что Жерсон сожалеет о своем переходе в "Зенит" и хочет покинуть команду.

"Слухи - это слухи. У меня действующий контракт с "Зенитом", и я намерен полностью его отработать. Мне здесь хорошо, меня тепло приняли, я чувствую себя как дома. Сейчас впереди каникулы - мы их заслужили всей командой, немного отдохнем", - сказал Жерсон журналистам.
В субботу "Зенит" выиграл у тольяттинского "Акрона" (2:0) в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Жерсон открыл счет, забив свой дебютный мяч в чемпионате России.
Жерсону 28 лет, он перешел в "Зенит" в июле 2025 года из "Фламенго" за 25 миллионов евро. Бразилец провел 15 матчей в различных турнирах за петербургский клуб и забил два мяча.