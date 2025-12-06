Жерсон заявил, что намерен полностью отработать контракт с "Зенитом"

«

"Слухи - это слухи. У меня действующий контракт с "Зенитом", и я намерен полностью его отработать. Мне здесь хорошо, меня тепло приняли, я чувствую себя как дома. Сейчас впереди каникулы - мы их заслужили всей командой, немного отдохнем", - сказал Жерсон журналистам.