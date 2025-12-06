Рейтинг@Mail.ru
Узбекистан и Россия оптимизируют тарифы на пассажирские перевозки - РИА Новости, 06.12.2025
21:35 06.12.2025
Узбекистан и Россия оптимизируют тарифы на пассажирские перевозки
Узбекистан и Россия оптимизируют тарифы на пассажирские перевозки
ТАШКЕНТ, 6 дек - РИА Новости. АО "Узтемирйулувчи" ("Узжелдорпасс" входит в состав "Узбекских железных дорог") и российская АО "Федеральная пассажирская компания" подписали меморандум о сотрудничестве в оптимизации тарифов в межгосударственном пассажирском сообщении, сообщает пресс-служба узбекистанской компании.
По данным пресс-службы, руководство "Узтемирйулувчи" и "Федеральной пассажирской компании" в Ташкенте обсудили актуальные вопросы организации международных пассажирских перевозок.
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В России проиндексировали тарифы на железнодорожные перевозки
1 декабря, 00:26
"С целью дальнейшего развития сотрудничества в области формирования сбалансированной тарифной политики в межгосударственном сообщении стороны подписали меморандум о сотрудничестве в области тарифообразования в межгосударственном пассажирском сообщении", - говорится в сообщении размещённом в Telegram-канале "Узтемирйулувчи".
В соответствии с документом, стороны сформируют сбалансированную тарифную политику, повысят конкурентоспособность пассажирских перевозок, откроют дополнительные международные пассажирские поезда, рассмотрят возможность работы по обмену международным опытом и использованию цифровых решений.
"Подписание меморандума открывает новые возможности для оптимизации транспортной сети и улучшения качества предоставляемых услуг для пассажиров обоих государств", - добавили в пресс-службе.
В июне 2022 года было возобновлено железнодорожное пассажирское сообщение между Узбекистаном и Россией, прерванное в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Из Ташкента поезда "Узбекских железных дорог" в настоящее время курсируют в Москву, Самару, Волгоград и Новосибирск.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Путин рассказал о реализации программы по транспортному коридору "Север-Юг"
5 декабря, 14:12
 
УзбекистанРоссияТашкентФедеральная пассажирская компанияОбщество
 
 
