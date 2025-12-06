Рейтинг@Mail.ru
Зеленский рассказал о разговоре с Уиткоффом и Кушнером - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/zelenskiy-2060349658.html
Зеленский рассказал о разговоре с Уиткоффом и Кушнером
Зеленский рассказал о разговоре с Уиткоффом и Кушнером - РИА Новости, 06.12.2025
Зеленский рассказал о разговоре с Уиткоффом и Кушнером
Владимир Зеленский сообщил, что пообщался по телефону со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, добавив, что... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T21:40:00+03:00
2025-12-06T21:40:00+03:00
в мире
сша
россия
киев
стив уиткофф
джаред кушнер
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9436534a30d8589ba220f85a6fb0a24e.jpg
https://ria.ru/20251206/terakt-2060341534.html
https://ria.ru/20251206/independent-2060336903.html
сша
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464619_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_9e9992b3a7060629811c1bff6a471eb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, киев, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины
В мире, США, Россия, Киев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины
Зеленский рассказал о разговоре с Уиткоффом и Кушнером

Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Уиткоффом и Кушнером

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что пообщался по телефону со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, добавив, что "довольно быстро" были обсуждены ключевые вопросы.
Ранее в госдепе подтвердили двухдневные встречи в США Уиткоффа и Кушнера с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым и руководителем генштаба ВСУ Андреем Гнатовым.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Угроза для региона". СМИ набросились на Зеленского из-за выходки в Турции
Вчера, 20:03
"Только что вместе с Андреем Гнатовым и Рустемом Умеровым провели долгий и содержательный телефонный разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером... Не все можем обсудить по телефону, поэтому нужно подробно поработать с командами над идеями и предложениями", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.
Как заявил Зеленский, стороны уделили внимание многим аспектам и "довольно быстро" обсудили ключевые вопросы. Теперь же он ждет возвращения украинской делегации в Киев для более подробного отчета.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и основателя компании Affinity Partners Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Стармер, Макрон и Мерц проведут встречу с Зеленским, пишет Independent
Вчера, 19:08
 
В миреСШАРоссияКиевСтив УиткоффДжаред КушнерВладимир ЗеленскийСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала