Зеленский рассказал о разговоре с Уиткоффом и Кушнером

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что пообщался по телефону со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, добавив, что "довольно быстро" были обсуждены ключевые вопросы.