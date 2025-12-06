Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как выстраивать отношения в постконфликтном Закавказье
15:34 06.12.2025
Эксперт рассказал, как выстраивать отношения в постконфликтном Закавказье
Эксперт рассказал, как выстраивать отношения в постконфликтном Закавказье
Постконфликтное устройство в Закавказье должно строиться на понятных принципах с учетом интересов соседних стран, считает российский кавказовед Евгения... РИА Новости, 06.12.2025
Эксперт рассказал, как выстраивать отношения в постконфликтном Закавказье

Горюшина: в постконфликтном Закавказье стоит учитывать интересы соседних стран

ЕРЕВАН, 6 дек – РИА Новости. Постконфликтное устройство в Закавказье должно строиться на понятных принципах с учетом интересов соседних стран, считает российский кавказовед Евгения Горюшина.
По ее словам, регион де-факто вступил в этап постконфликтного устройства, на повестке стоят вопросы демаркации и делимитации границы, разблокировки транспортных коммуникаций, формирования новых режимов безопасности. По мнению эксперта, для России как ближайшего соседа, участника всех ключевых форматов и одного из гарантов региональной стабильности, крайне важно, чтобы данный этап строился на понятных и заранее оговоренных для всех участников этого региона и внерегиональных акторов принципах, которые бы минимизировали риски.
Первый грузовой поезд из России прибыл в сухой порт неподалеку от Тегерана - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Логистика в Закавказье невыгодна без России и Ирана, считает дипломат
14:51
"В постконфликтном устройстве Закавказья должны учитываться интересы соседних государств, - в первую очередь это Россия, Иран и Турция, - а также в более широком смысле стран, вовлеченных в региональные экономические и транспортные проекты", - отметила Горюшина в Ереване в ходе экспертной конференции на тему "Формат 3+3: перспективы и возможные варианты регионального сотрудничества", организованной представительством Россотрудничества в Армении и посольством РФ.
Она отметила, что страны-соседи региона первыми будут ощущать на себе последствия - как плоды мирного устройства, так и, возможно, негативную динамику вследствие этого мирного переустройства. "Для России это означает риски дестабилизации южных рубежей, нарушение логистических и энергетических цепочек, усиление конкурирующих центров силы. И в этих условиях представляется важным реанимировать и институционализировать форматы регионального диалога. Например, встречи даже в формате 3+2 на уровне глав внешнеполитических ведомств России, Турции, Ирана плюс Армении, Азербайджана… с последующим переходом на уровни глав государств", - заявил эксперт. Она добавила, что по этому вопросу нужно работать и с Грузией
По мнению эксперта, ключевой принцип для России — постконфликтная архитектура не должна превращаться в инструмент военного, политического или инфраструктурного давления на соседние государства, а новое устройство не должно создавать эффект проигравшего мира ни для Еревана, ни для Баку. "Я напомню, что МИД России уже подчеркивал неоднократно, что необходима справедливая демаркация и делимитация армяно-азербайджанской границы. И аналогичный подход должен распространяться и на разблокировку коммуникаций в этом регионе. Процесс должен быть выстроен так, чтобы интересы обеих сторон были удовлетворены в сопоставимой степени", - заявила Горюшина.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
МИД выступил за перенос заседаний по Закавказью из Швейцарии
12 ноября, 22:17
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку - затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Пашинян прокомментировал вовлеченность ЕС в Закавказье и Центральную Азию
9 октября, 18:45
 
