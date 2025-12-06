https://ria.ru/20251206/voronezh-2060278074.html
Поврежденная при атаке БПЛА в Воронежской области АЗС работает штатно
Поврежденная при атаке БПЛА в Воронежской области АЗС работает штатно - РИА Новости, 06.12.2025
Поврежденная при атаке БПЛА в Воронежской области АЗС работает штатно
АЗС, повреждённая при атаке БПЛА в Воронежской области в ночь на субботу, уже работает штатно, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 06.12.2025
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
воронежская область
