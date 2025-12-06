Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил повысить штрафы за утечку персональных данных - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:10 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/utechka-2060253159.html
Миронов предложил повысить штрафы за утечку персональных данных
Миронов предложил повысить штрафы за утечку персональных данных - РИА Новости, 06.12.2025
Миронов предложил повысить штрафы за утечку персональных данных
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил ввести ответственность операторов персональных данных... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T06:10:00+03:00
2025-12-06T06:10:00+03:00
россия
сергей миронов
михаил мишустин
справедливая россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45f63cb3ccb2a00f60befee2ab4cd0e5.jpg
https://ria.ru/20251019/max-2049234777.html
https://ria.ru/20250530/rossija-2019878492.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cfcc24d1425562c0b384a8f3c9a0279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей миронов, михаил мишустин, справедливая россия, общество
Россия, Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Справедливая Россия, Общество
Миронов предложил повысить штрафы за утечку персональных данных

РИА Новости: Миронов предложил повысить штрафы за утечки персональных данных

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил ввести ответственность операторов персональных данных за их утечку и ввести оборотные штрафы в размере не менее, чем 25 миллионов рублей.
России необходимо существенно повысить ответственность операторов персональных данных за их утечку и ввести оборотные штрафы в размере не менее, чем 25 миллионов рублей", - сказал Миронов.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Минцифры опровергло сообщения об утечке данных с платформы MAX
19 октября, 18:26
Он отметил, что утечки персональных данных – это не чей-то персональный вопрос или проблема, а это напрямую затрагивает государственную и общественную безопасность.
"А значит, законы должны соответствовать текущей ситуации. "Справедливая Россия" будет добиваться существенного ужесточения ответственности за утечки – нужны оборотные штрафы в размере не менее, чем 25 миллионов рублей!" - добавил политик.
Миронов рассказал, что в сентябре направил письмо премьеру РФ Михаилу Мишустину с этим предложением и на днях получил ответ профильного министерства.
"Общий смысл сводится к тому, что надо подождать и посмотреть, как действующие меры ответственности сказываются на росте или снижении случаев утечки персональных данных", - рассказал политик, подчеркнув, что, по его мнению, меры "просто символические".
По словам Миронова, операторам порой выгоднее заплатить штраф, а не устанавливать дополнительные меры защиты.
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
В России ужесточилась ответственность за утечку персональных данных
30 мая, 01:01
 
РоссияСергей МироновМихаил МишустинСправедливая РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала