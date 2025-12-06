Миронов предложил повысить штрафы за утечку персональных данных

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил ввести ответственность операторов персональных данных за их утечку и ввести оборотные штрафы в размере не менее, чем 25 миллионов рублей.

"В России необходимо существенно повысить ответственность операторов персональных данных за их утечку и ввести оборотные штрафы в размере не менее, чем 25 миллионов рублей", - сказал Миронов

Он отметил, что утечки персональных данных – это не чей-то персональный вопрос или проблема, а это напрямую затрагивает государственную и общественную безопасность.

"А значит, законы должны соответствовать текущей ситуации. " Справедливая Россия " будет добиваться существенного ужесточения ответственности за утечки – нужны оборотные штрафы в размере не менее, чем 25 миллионов рублей!" - добавил политик.

Миронов рассказал, что в сентябре направил письмо премьеру РФ Михаилу Мишустину с этим предложением и на днях получил ответ профильного министерства.

"Общий смысл сводится к тому, что надо подождать и посмотреть, как действующие меры ответственности сказываются на росте или снижении случаев утечки персональных данных", - рассказал политик, подчеркнув, что, по его мнению, меры "просто символические".