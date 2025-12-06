Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил Мадуро о важности поддержания диалога с США - РИА Новости, 06.12.2025
21:11 06.12.2025
Эрдоган заявил Мадуро о важности поддержания диалога с США
Эрдоган заявил Мадуро о важности поддержания диалога с США
Эрдоган заявил Мадуро о важности поддержания диалога с США

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 6 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро и подчеркнул важность поддержания диалога с США, сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. В ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Венесуэлой, а также региональные вопросы.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Глава МИД Турции заявил, что у России много причин не доверять Европе
Вчера, 14:45
"Президент Эрдоган заявил президенту Венесуэлы Мадуро, что они внимательно следят за развитием событий в регионе, что Турция верит в возможность решения проблем путем диалога и что они заявляют об этом на всех платформах. Наш президент подчеркнул важность поддержания каналов диалога между США и Венесуэлой и выразил надежду на скорейшее урегулирование напряженности", - сообщила канцелярия.
Госдепартамент США ранее призвал американских граждан немедленно покинуть Венесуэлу и избежать любых поездок в страну.
Ранее ВМС США на фоне эскалации в Карибском море подтвердили РИА Новости, что эсминец USS Thomas Hudner пополнил корабельную группировку в регионе. США 16 ноября на фоне эскалации с Венесуэлой сообщили, что авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Fordприбыла в Карибское море.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трампвыразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Турция выразила опасения из-за атак ВСУ на суда в Черном море
Вчера, 16:50
 
