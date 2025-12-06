Рейтинг@Mail.ru
16:50 06.12.2025 (обновлено: 17:49 06.12.2025)
Турция выразила опасения из-за атак ВСУ на суда в Черном море
Турция выразила опасения из-за атак ВСУ на суда в Черном море
© Фото : предоставлено МИД Турции Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : предоставлено МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 6 дек — РИА Новости. Анкара выразила Киеву и Москве опасения из-за атак ВСУ на суда в Черном море, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Мы обсуждали эту тему с нашими украинскими друзьями. Но не только с ними, у нас были контакты и с российской стороной. Я также обсудил вопрос с коллегами в обеих столицах. Это очень чувствительная тема для нас. Мы не хотим атак на судоходство. Это то, о чем мы предупреждали с самого начала. Потому что это эскалация конфликта, ее географическое расширение", — заявил он на форуме в Дохе.
Фидан также сказал, что рассчитывает на новые контакты с коллегой Сергеем Лавровым, но конкретной договоренности о встрече пока нет.

Атаки на судоходство

В прошлую пятницу танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Судно потушили спустя почти двое суток.
© Фото : Министерство транспорта ТурцииТанкер Kairos после пожара в Черном море
Танкер Kairos после пожара в Черном море - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : Министерство транспорта Турции
Танкер Kairos после пожара в Черном море
В тот же день в 35 милях от турецких берегов удару подвергся танкер Virat. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу его снова атаковали безэкипажные морские катера.
Российский танкер Midvolga-2 с растительным маслом на борту атаковали во вторник, просьбы о помощи не поступало.
© Фото : соцсетиПоврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : соцсети
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море

Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах написала, что Киев подтвердил причастность к атакам морских дронов на два танкера.

МИД Турции выразил обеспокоенность, заявив, что эти действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. По данным высокопоставленного источника РИА Новости в Анкаре, турецкая сторона передала службам безопасности Украины жесткий сигнал в связи с произошедшим.
Как отметила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в этих терактах киевский режим задействовал те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь добиваются вооруженной эскалации. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал украинские атаки посягательством на суверенитет Турции.
Владимир Путин счел их пиратством, поскольку Киев применил силу на море в экономической зоне третьего государства.
