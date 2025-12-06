Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Турции заявил, что рассчитывает на новые контакты с Лавровым - РИА Новости, 06.12.2025
16:36 06.12.2025 (обновлено: 16:38 06.12.2025)
Глава МИД Турции заявил, что рассчитывает на новые контакты с Лавровым
ДОХА, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает на новые контакты с российским коллегой Сергеем Лавровым, но конкретной договорённости о такой встрече пока нет, заявил он РИА Новости на полях дискуссионного форума Doha forum в Катаре.
"Хотел бы провести встречу (с главой МИД РФ Сергеем Лавровым - ред.), но пока ничего определенного нет по этому поводу", - сказал Фидан, отвечая на вопрос, ожидаются ли его контакты с Лавровым в ближайшее время.
Во вторник, 2 декабря, Турецкое управление мореходства сообщило, что российский танкер с подсолнечным маслом подвергся атаке в Чёрном море, однако необходимость в помощи не возникла. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны являются неприемлемыми. По данным высокопоставленного источника РИА Новости в Анкаре, турецкая сторона передала службам безопасности Украины жёсткий сигнал в связи с произошедшим.
