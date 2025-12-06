Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 465 боевиков ВСУ - РИА Новости, 06.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 06.12.2025 (обновлено: 12:23 06.12.2025)
Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 465 боевиков ВСУ
Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 465 боевиков ВСУ
Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям девяти бригад и трех полков ВСУ, противник потерял до 465 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 06.12.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
днепропетровская область
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
спецоперация
днепропетровская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины, днепропетровская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 465 боевиков ВСУ

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 465 военных в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям девяти бригад и трех полков ВСУ, противник потерял до 465 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение балл нанесено в районах Родинского, Торецкого, Гришино, Артемовки и Белицкого в ДНР, Новоподгородного и Новопавловки в Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 465 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль MaxxPro и бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.
Российский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Беженец из Торского рассказал, как его вывел раненный российский солдат
05:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Спецоперация
 
 
Версия 2023.1 Beta
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
