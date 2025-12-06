https://ria.ru/20251206/tsentr-2060286626.html
Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 465 боевиков ВСУ
Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 465 боевиков ВСУ - РИА Новости, 06.12.2025
Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 465 боевиков ВСУ
Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям девяти бригад и трех полков ВСУ, противник потерял до 465 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T12:11:00+03:00
2025-12-06T12:11:00+03:00
2025-12-06T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
днепропетровская область
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587629_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_2fccee104b97c14fb1387508d6ed2f8c.jpg
https://ria.ru/20251206/spetsoperatsiya-2060250895.html
днепропетровская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587629_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b9ec7d5880e155c8307e4269e8cc6b15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, днепропетровская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 465 боевиков ВСУ
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 465 военных в зоне действий "Центра"