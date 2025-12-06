https://ria.ru/20251206/trevoga-2060253512.html
В Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников
В Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 06.12.2025
В Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Ленинградской области, возможно понижение скорости мобильного интернета, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T06:16:00+03:00
2025-12-06T06:16:00+03:00
2025-12-06T06:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ленинградская область
александр дрозденко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_0:393:2944:2048_1920x0_80_0_0_b74f6ab6445a8171b679a8b744ac1cd7.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_5b9651dedd7044bc8b6b096f236efc19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ленинградская область, александр дрозденко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ленинградская область, Александр Дрозденко
В Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников
В Ленинградской области объявили угрозу атаки беспилотников