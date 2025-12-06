Минниханов поручил усилить наблюдение за беспилотниками в Татарстане

КАЗАНЬ, 6 дек - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить наблюдение за беспилотниками на территории республики, привлекая к этой работе глав поселений, служащих органов местного самоуправления, ночных охранников учреждений и предприятий, сообщает пресс-служба главы региона.

"В условиях проведения специальной военной операции в республике сохраняется высокий уровень опасности атаки беспилотников на объекты инфраструктуры. С учетом ранее поставленной мною задачи по организации на местах мобильных пунктов наблюдения главам городов и районов необходимо обеспечить системную работу наблюдателей, оперативную передачу ими информации о появлении в зоне контроля беспилотников", - сказал Минниханов на республиканском совещании в правительстве республики.

По словам Минниханова, для наблюдений за воздушным пространством необходимо привлечь глав поселений и служащих местного самоуправления, ответственных дежурных и ночных охранников социальных учреждений, объектов экономики, в том числе сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, работников круглосуточных пунктов придорожного сервиса, автозаправок, кемпингов.

"В случае обнаружения характерного звука беспилотника наблюдатели должны оперативно сообщить об этом на номер "112", указать место обнаружения и направление полета объекта", - подчеркнул он.