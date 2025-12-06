Рейтинг@Mail.ru
Минниханов поручил усилить наблюдение за беспилотниками в Татарстане - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
14:53 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/tatarstan-2060310689.html
Минниханов поручил усилить наблюдение за беспилотниками в Татарстане
Минниханов поручил усилить наблюдение за беспилотниками в Татарстане - РИА Новости, 06.12.2025
Минниханов поручил усилить наблюдение за беспилотниками в Татарстане
Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить наблюдение за беспилотниками на территории республики, привлекая к этой работе глав поселений, служащих... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T14:53:00+03:00
2025-12-06T14:53:00+03:00
республика татарстан
рустам минниханов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017306266_0:349:2681:1857_1920x0_80_0_0_e0fc25de61a05dd5836e3ebf6bfb3a01.jpg
https://ria.ru/20251204/kampus-2059829350.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017306266_121:0:2597:1857_1920x0_80_0_0_955a28441799270a81ed61977de3f269.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рустам минниханов
Республика Татарстан, Рустам Минниханов

Минниханов поручил усилить наблюдение за беспилотниками в Татарстане

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкГлава Республики Татарстан Рустам Минниханов
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
Перейти в медиабанк
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 6 дек - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить наблюдение за беспилотниками на территории республики, привлекая к этой работе глав поселений, служащих органов местного самоуправления, ночных охранников учреждений и предприятий, сообщает пресс-служба главы региона.
"В условиях проведения специальной военной операции в республике сохраняется высокий уровень опасности атаки беспилотников на объекты инфраструктуры. С учетом ранее поставленной мною задачи по организации на местах мобильных пунктов наблюдения главам городов и районов необходимо обеспечить системную работу наблюдателей, оперативную передачу ими информации о появлении в зоне контроля беспилотников", - сказал Минниханов на республиканском совещании в правительстве республики.
По словам Минниханова, для наблюдений за воздушным пространством необходимо привлечь глав поселений и служащих местного самоуправления, ответственных дежурных и ночных охранников социальных учреждений, объектов экономики, в том числе сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, работников круглосуточных пунктов придорожного сервиса, автозаправок, кемпингов.
"В случае обнаружения характерного звука беспилотника наблюдатели должны оперативно сообщить об этом на номер "112", указать место обнаружения и направление полета объекта", - подчеркнул он.
Глава республики отметил, что противник ищет новые подходы к совершению атак. При этом опыт показывает, что местное население своевременно предоставляет информацию об атаках беспилотников и координирует оперативные службы.
Вид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Минниханов поручил создать в Казани научно-образовательный кампус
4 декабря, 17:00
 
Республика ТатарстанРустам Минниханов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала