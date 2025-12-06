Рейтинг@Mail.ru
Лидер "Белой масти" пожаловался на условия в колонии
06:25 06.12.2025
Лидер "Белой масти" пожаловался на условия в колонии
Лидер "Белой масти" пожаловался на условия в колонии
Пожизненно осужденный создатель террористического сообщества "Белая масть" и лидер экстремистской группы "Спас" националист Николай Королев* пожаловался на... РИА Новости, 06.12.2025
Лидер "Белой масти" пожаловался на условия в колонии

РИА Новости: националист Королев потребовал компенсацию за условия в колонии

© РИА Новости / Андрей Стенин Националист Николай Королев в суде
Националист Николай Королев в суде - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Националист Николай Королев в суде. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пожизненно осужденный создатель террористического сообщества "Белая масть" и лидер экстремистской группы "Спас" националист Николай Королев* пожаловался на условия в колонии особого режима и через суд потребовал выплатить ему почти 6,5 миллиона рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В поданном в один из столичных судов иске Королев* указывал, что условия его многолетнего содержания в колонии особого режима "Полярная сова" были нарушены. Заявитель возмущался, что учреждение расположено в неблагоприятных климатических условиях, камеры плохо отапливались и не были достаточно освещены, горячая вода отсутствовала, а санузел не обеспечивал достаточную приватность и находился около кровати, следует из материалов.
Королев* также жаловался на ухудшение здоровья, социальную изоляцию и невозможность видеться с семьей. Компенсацию за это он оценил в сумму 6,435 миллиона рублей, сообщается в материалах.
Суд, изучив доказательства, установил, что истцом не доказан факт нарушения его прав административными ответчиками – колонией "Полярная сова" и другими учреждениями, где в разное время находился Королев. В конце ноября иск был оставлен без удовлетворения, заключается в материалах.
Королев* был приговорен в 2008 году к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима по делу о взрыве на Черкизовском рынке. Всего суд приговорил восьмерых обвиняемых на сроки от двух лет до пожизненного. Расследование взрыва на Черкизовском рынке Москвы позволило пресечь деятельность экстремистской группы "Спас" - неформального клуба шовинистического толка, лидером которого был Королев. В 2012 году он получил еще один приговор по делу об убийстве.
В сентябре 2023 года МВД РФ сообщало о задержании в нескольких регионах лидеров неонацистской группировки "Белая масть", готовивших серию тяжких преступлений, в том числе против интересов страны. По факту деятельности экстремистского объединения возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК РФ.
Сообщалось, что идеологическим лидером и вдохновителем деятельности "Белой масти" является Королев*, указания другим неонацистам он передавал через свою супругу, "имеющую ультраправые языческие взгляды". Женщина была арестована, как и подполковник Алексей Белков*, работавший в НИИ военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ, который выполнял роль координатора. Все они внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
В сентябре 2025 года по этому делу Королева* вновь приговорили к пожизненному, его предполагаемые соучастники отправились в колонии на сроки от 6 до 20 лет.
* Лицо, внесенное в список террористов и экстремистов.
