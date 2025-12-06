Лидер "Белой масти" пожаловался на условия в колонии

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пожизненно осужденный создатель террористического сообщества "Белая масть" и лидер экстремистской группы "Спас" националист Николай Королев* пожаловался на условия в колонии особого режима и через суд потребовал выплатить ему почти 6,5 миллиона рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В поданном в один из столичных судов иске Королев * указывал, что условия его многолетнего содержания в колонии особого режима "Полярная сова" были нарушены. Заявитель возмущался, что учреждение расположено в неблагоприятных климатических условиях, камеры плохо отапливались и не были достаточно освещены, горячая вода отсутствовала, а санузел не обеспечивал достаточную приватность и находился около кровати, следует из материалов.

Королев* также жаловался на ухудшение здоровья, социальную изоляцию и невозможность видеться с семьей. Компенсацию за это он оценил в сумму 6,435 миллиона рублей, сообщается в материалах.

Суд, изучив доказательства, установил, что истцом не доказан факт нарушения его прав административными ответчиками – колонией "Полярная сова" и другими учреждениями, где в разное время находился Королев. В конце ноября иск был оставлен без удовлетворения, заключается в материалах.

Королев* был приговорен в 2008 году к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима по делу о взрыве на Черкизовском рынке. Всего суд приговорил восьмерых обвиняемых на сроки от двух лет до пожизненного. Расследование взрыва на Черкизовском рынке Москвы позволило пресечь деятельность экстремистской группы "Спас" - неформального клуба шовинистического толка, лидером которого был Королев. В 2012 году он получил еще один приговор по делу об убийстве.

В сентябре 2023 года МВД РФ сообщало о задержании в нескольких регионах лидеров неонацистской группировки "Белая масть", готовивших серию тяжких преступлений, в том числе против интересов страны. По факту деятельности экстремистского объединения возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК РФ

Сообщалось, что идеологическим лидером и вдохновителем деятельности "Белой масти" является Королев*, указания другим неонацистам он передавал через свою супругу, "имеющую ультраправые языческие взгляды". Женщина была арестована, как и подполковник Алексей Белков*, работавший в НИИ военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ, который выполнял роль координатора. Все они внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

В сентябре 2025 года по этому делу Королева* вновь приговорили к пожизненному, его предполагаемые соучастники отправились в колонии на сроки от 6 до 20 лет.