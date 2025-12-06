Суд в США не освободил фонд Рыболовлева от обязательств по инвестициям

ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Суд в американском штате Делавэр отказался освобождать трастовый фонд российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева от обязательств инвестировать почти 97 миллионов долларов в биотехнологические стартапы, следует из решения, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"У Rigmora есть средства для удовлетворения требований по капиталу. Более того, компании в инвестиционном портфеле разрабатывают методы лечения серьёзных заболеваний, включая детскую слепоту, различные виды рака, ожирение и нейродегенеративные заболевания. В интересах общества сохранить потенциально жизненно важные исследовательские программы. По этим причинам ATP имеет право на получение определённого исполнения требований по капиталу, за исключением повторных, или 96 960 925,88 доллара США", - говорится в решении.