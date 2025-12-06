Рейтинг@Mail.ru
06:59 06.12.2025
Суд в США не освободил фонд Рыболовлева от обязательств по инвестициям
Суд в США не освободил фонд Рыболовлева от обязательств по инвестициям
в мире
каймановы острова
дмитрий рыболовлев
https://ria.ru/20240131/rybolovlev-1924475028.html
https://ria.ru/20250303/biznesmeny-2002657809.html
каймановы острова
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
в мире, каймановы острова, дмитрий рыболовлев
В мире, Каймановы острова, Дмитрий Рыболовлев
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Суд в американском штате Делавэр отказался освобождать трастовый фонд российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева от обязательств инвестировать почти 97 миллионов долларов в биотехнологические стартапы, следует из решения, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Речь идет о партнерстве, которое фонд Рыболовлева Rigmora основал с американским доктором Сетом Харрисоном в 2012 году. В соответствии с ним, Rigmora якобы согласились инвестировать средства в биотехнологические стартапы через предприятие Apple Tree Partners (ATP).
Миллиардер Рыболовлев проиграл суд Sotheby's, сообщили СМИ
Миллиардер Рыболовлев проиграл суд Sotheby's, сообщили СМИ
31 января 2024, 00:20
"У Rigmora есть средства для удовлетворения требований по капиталу. Более того, компании в инвестиционном портфеле разрабатывают методы лечения серьёзных заболеваний, включая детскую слепоту, различные виды рака, ожирение и нейродегенеративные заболевания. В интересах общества сохранить потенциально жизненно важные исследовательские программы. По этим причинам ATP имеет право на получение определённого исполнения требований по капиталу, за исключением повторных, или 96 960 925,88 доллара США", - говорится в решении.
В то же время судебное разбирательство между сторонами еще продолжается на Каймановых островах. Защита Рыболовлева обвинила партнеров в неэффективном расходовании средств и инвестициях в убыточные компании.
Названа сумма, которую заработали российские миллиардеры с начала года
Названа сумма, которую заработали российские миллиардеры с начала года
3 марта, 08:20
 
В миреКаймановы островаДмитрий Рыболовлев
 
 
