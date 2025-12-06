Рейтинг@Mail.ru
Госдеп одобрил продажу Южной Корее более 600 высокоточных бомб - РИА Новости, 06.12.2025
03:49 06.12.2025
Госдеп одобрил продажу Южной Корее более 600 высокоточных бомб
Госдеп одобрил продажу Южной Корее более 600 высокоточных бомб
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Южной Корее более 600 высокоточных бомб GBU-39 за почти 112 миллионов долларов, сообщили в субботу в Пентагоне. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T03:49:00+03:00
2025-12-06T03:49:00+03:00
в мире
сша
южная корея
сеул
министерство обороны сша
государственный департамент сша
РИА Новости
2025
Новости
в мире, сша, южная корея, сеул, министерство обороны сша, государственный департамент сша
В мире, США, Южная Корея, Сеул, Министерство обороны США, Государственный департамент США
Госдеп одобрил продажу Южной Корее более 600 высокоточных бомб

США одобрили продажу Южной Корее более 600 высокоточных бомб GBU-39

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Южной Корее более 600 высокоточных бомб GBU-39 за почти 112 миллионов долларов, сообщили в субботу в Пентагоне.
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи Республике Корея бомб малого диаметра GBU-39/B SDB-I и сопутствующего оборудования на сумму 111,8 миллиона долларов США", - говорится в заявлении.
Это станет дополнением к предыдущему контракту, в соответствии с которым Сеул запросил приобретение 387 бомб, уточнили в Пентагоне.
Пожарные в Пхочхоне, где восемь бомб случайно были сброшены на жилые дома истребителем ВВС Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
"Думал, началась война". Очевидцы рассказали о ЧП с бомбой в Южной Корее
6 марта, 11:50
 
В миреСШАЮжная КореяСеулМинистерство обороны СШАГосударственный департамент США
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
