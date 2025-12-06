https://ria.ru/20251206/ssha-2060247238.html
Госдеп одобрил продажу Южной Корее более 600 высокоточных бомб
Госдеп одобрил продажу Южной Корее более 600 высокоточных бомб - РИА Новости, 06.12.2025
Госдеп одобрил продажу Южной Корее более 600 высокоточных бомб
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Южной Корее более 600 высокоточных бомб GBU-39 за почти 112 миллионов долларов, сообщили в субботу в Пентагоне. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T03:49:00+03:00
2025-12-06T03:49:00+03:00
2025-12-06T03:49:00+03:00
в мире
сша
южная корея
сеул
министерство обороны сша
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_0:12:2592:1470_1920x0_80_0_0_1a5143f41056d1a4f389c8b93a3dfc3d.jpg
https://ria.ru/20250306/bomba-2003367747.html
сша
южная корея
сеул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_308:0:2284:1482_1920x0_80_0_0_c456efa4ae15ca0a4dce8900c994d461.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, южная корея, сеул, министерство обороны сша, государственный департамент сша
В мире, США, Южная Корея, Сеул, Министерство обороны США, Государственный департамент США
Госдеп одобрил продажу Южной Корее более 600 высокоточных бомб
США одобрили продажу Южной Корее более 600 высокоточных бомб GBU-39