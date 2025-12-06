Госдеп одобрил продажу Южной Корее более 600 высокоточных бомб

"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи Республике Корея бомб малого диаметра GBU-39/B SDB-I и сопутствующего оборудования на сумму 111,8 миллиона долларов США", - говорится в заявлении.

Это станет дополнением к предыдущему контракту, в соответствии с которым Сеул запросил приобретение 387 бомб, уточнили в Пентагоне.