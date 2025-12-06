Спецоперация, 6 декабря: ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские Вооружённые силы в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России в ночь на 6 декабря нанесли массированный удар, в том числе, ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу, говорится в сводке российского ведомства, опубликованной в субботу.
Группировки войск "Север", "Запад", "Восток", "Центр", "Днепр" и "Южная", нанесли поражение живой силе и технике противника, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение. ВСУ за сутки потеряли до 1450 военнослужащих.
Также украинские войска лишились танка, 23 боевых бронированных машин, боевой машины РСЗО "Град", семи артиллерийских орудий, 10-ти станций радиоэлектронной борьбы, 21-го склада боеприпасов, материальных средств и горючего.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складу военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Средства ПВО сбили два снаряда РСЗО HIMARS производства США и 366 беспилотников самолетного типа.
Исчерпывающий ответ
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал массированный удар МО РФ "более чем исчерпывающим" ответом на террористические атаки Киева, добавив, что "продолжение следует". Накануне он пообещал ВСУ "жесткий ответ" на атаку беспилотника по зданию в комплексе "Грозный-Сити".
Мало признаков крупного прорыва
Госдеп США подтвердил встречи спецпосланика Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровом и руководителем генштаба ВСУ Андреем Гнатовым, а также анонсировал новые в скором времени.
На встрече обсуждались результаты переговоров Вашингтона с Россией по урегулированию украинского конфликта, заявил госдеп.
По данным агентства Блумберг, встреча США и Украины подала мало признаков крупного прорыва, который мог бы придать новый импульс переговорам.
Россия имеет множество причин не доверять никому на фоне конфликта на Украине, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, комментируя отношения Москвы и Брюсселя, сообщает издание Altıgercek.
По словам Фидана, в отсутствие США Европа нуждается в "более творческих, устойчивых и надежных решениях". Он считает, что единственный реалистичный способ положить конец конфликту — убедить стороны вести мирные переговоры, при необходимости прибегая к принуждению.
Сырский сделал громкое заявление о территориях
Вчера, 09:22
Посол США в Турции Томас Баррак заявил, что президент США Дональд Трамп считает нецелесообразными действующие санкции в отношении турецкого оборонного сектора, введённые после покупки Анкарой российских ЗРК С-400, так как Турция продолжает поставки беспилотников Украине.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что её встреча с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Бельгии Бартом де Вевер по предложению Еврокомиссии об использовании активов РФ для финансирования Украины завершилась без результата, консультации продолжатся.
Объем отключений от электроэнергии увеличен
Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу дважды за ночь объявили на всей территории Украины. Затем она была ещё раз объявлена в отдельных областях.
Украинские СМИ в субботу сообщали о взрывах в Луцке на западе Украины, в Полтаве, в Днепропетровске и в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Украинский вице-премьер по вопросам восстановления Алексей Кулеба заявил, что в Киевской области повреждена энергетическая инфраструктура.
Объем плановых отключений от электроэнергии на Украине увеличен, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18