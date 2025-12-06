Спецоперация, 6 декабря: ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские Вооружённые силы в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России в ночь на 6 декабря нанесли массированный удар, в том числе, ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу, говорится в сводке российского ведомства, опубликованной в субботу.

Также удар был нанесен по портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ . Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в МО РФ

Группировки войск "Север", "Запад", "Восток", "Центр", "Днепр" и "Южная", нанесли поражение живой силе и технике противника, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение. ВСУ за сутки потеряли до 1450 военнослужащих.

Также украинские войска лишились танка, 23 боевых бронированных машин, боевой машины РСЗО "Град", семи артиллерийских орудий, 10-ти станций радиоэлектронной борьбы, 21-го склада боеприпасов, материальных средств и горючего.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складу военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили два снаряда РСЗО HIMARS производства США и 366 беспилотников самолетного типа.

Исчерпывающий ответ

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал массированный удар МО РФ "более чем исчерпывающим" ответом на террористические атаки Киева , добавив, что "продолжение следует". Накануне он пообещал ВСУ "жесткий ответ" на атаку беспилотника по зданию в комплексе "Грозный-Сити".

Мало признаков крупного прорыва

На встрече обсуждались результаты переговоров Вашингтона с Россией по урегулированию украинского конфликта, заявил госдеп.

По данным агентства Блумберг, встреча США и Украины подала мало признаков крупного прорыва, который мог бы придать новый импульс переговорам.

По словам Фидана, в отсутствие США Европа нуждается в "более творческих, устойчивых и надежных решениях". Он считает, что единственный реалистичный способ положить конец конфликту — убедить стороны вести мирные переговоры, при необходимости прибегая к принуждению.

Евросоюз был отделен от мирного процесса по Украине, их работа идет отдельно, заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер, выступая на форуме в Катаре

Посол США в Турции Томас Баррак заявил, что президент США Дональд Трамп считает нецелесообразными действующие санкции в отношении турецкого оборонного сектора, введённые после покупки Анкарой российских ЗРК С-400, так как Турция продолжает поставки беспилотников Украине.

Объем отключений от электроэнергии увеличен

Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу дважды за ночь объявили на всей территории Украины. Затем она была ещё раз объявлена в отдельных областях.

Украинские СМИ в субботу сообщали о взрывах в Луцке на западе Украины, в Полтаве , в Днепропетровске и в подконтрольной ВСУ части Запорожской области