Лидер Словакии заявил, что отправка денег на Украину лишь продлит конфликт
18:34 06.12.2025
Лидер Словакии заявил, что отправка денег на Украину лишь продлит конфликт
2025-12-06T18:34:00+03:00
2025-12-06T18:34:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
петер пеллегрини
владимир путин
роберт фицо
евросоюз
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, петер пеллегрини, владимир путин, роберт фицо, евросоюз
В мире, Россия, Украина, США, Петер Пеллегрини, Владимир Путин, Роберт Фицо, Евросоюз
Лидер Словакии заявил, что отправка денег на Украину лишь продлит конфликт

Лидер Словакии: отправка денег на Украину продлит конфликт, но не даст победу

© AP Photo / Darko BandicПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Darko Bandic
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 6 дек - РИА Новости. Отправка денег на Украину для финансирования ее военных расходов лишь продлит конфликт, выиграть Киев все равно не сможет, считает президент Словакии Петер Пеллегрини.
"Моя позиция заключается в том, что необходимо ускорить и поддержать действия США, чтобы как можно скорее сесть с Владимиром Путиным за один стол и закончить эту войну. Я думаю, что, если мы будем посылать на Украину новые десятки или сотни миллиардов только для того, чтобы купить оружие или военное оснащение, то мы лишь продлеваем этот конфликт, который имеет разрушительные последствия для Украины", - сказал Пеллегрини в эфире программы "Субботние диалоги".
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Словакии считают запрет ЕС на импорт российского газа оспариваемым
4 декабря, 23:19
Он отметил, что идея Европейского союза направить на Украину для финансирования ее военных расходов замороженные активы России также сопряжена со многими техническими сложностями и рисками.
"Если бы мы когда-нибудь должны были бы использовать такие огромные деньги, то давайте используем их на послевоенную реконструкцию Украины, чтобы мы помогли эту страну восстановить, чтобы снова провести электричество, построить снова разрушенные здания… Потому что сегодня каждому очевидно, что Украина не способна выиграть, учитывая огромный размер российской армии и ее напористость, и выдавить их со своей территории", - заключил Пеллегрини.
Премьер Словакии Роберт Фицо в начале декабря назвал идею с передачей Киеву замороженных активов РФ для покрытия военных расходов нелегальной конфискацией, которая повлечет за собой серьезные ответные меры с российской стороны. Он тогда отметил, что приоритетом должен быть план о мире на Украине, а не финансирование продолжения конфликта.
Фицо в конце ноября заявил, что один из ключевых компонентов мирного соглашения, о котором ведутся переговоры - использование замороженных активов России не на военные нужды Украины, а на ее восстановление на основе договоренностей всех заинтересованных стран - США, РФ и Украины. Он тогда сказал, что "это совсем другой механизм", поддержку которого он может себе представить.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
НАТО осознает важность поддержки плана по Украине, заявили в МИД Словакии
4 декабря, 11:44
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию Западом замороженных российских активов: у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Словакия выступит против запрета ЕС на импорт газа из России, заявил Фицо
3 декабря, 15:10
 
В миреРоссияУкраинаСШАПетер ПеллегриниВладимир ПутинРоберт ФицоЕвросоюз
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
