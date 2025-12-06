Рейтинг@Mail.ru
FT включила Маргариту Симоньян в список самых влиятельных людей года - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 06.12.2025 (обновлено: 15:53 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/simonyan-2060269144.html
FT включила Маргариту Симоньян в список самых влиятельных людей года
FT включила Маргариту Симоньян в список самых влиятельных людей года - РИА Новости, 06.12.2025
FT включила Маргариту Симоньян в список самых влиятельных людей года
Financial Times внесла главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян в список самых влиятельных людей 2025... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T10:21:00+03:00
2025-12-06T15:53:00+03:00
маргарита симоньян
в мире
телеканал rt
financial times
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031391240_0:718:2048:1870_1920x0_80_0_0_735f96098779fd9bda98b780207a4485.jpg
https://ria.ru/20251129/simonjan-2058605694.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031391240_0:572:2049:2108_1920x0_80_0_0_839064576eba2d1bfb3324b6ddc0e137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
маргарита симоньян, в мире, телеканал rt, financial times
Маргарита Симоньян, В мире, Телеканал RT, Financial Times
FT включила Маргариту Симоньян в список самых влиятельных людей года

FT включила Маргариту Симоньян в список самых влиятельных людей 2025 года

© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Financial Times внесла главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян в список самых влиятельных людей 2025 года.
«

"В 2005 году в нежном возрасте 25 лет она стала первым главным редактором Russia Today — теперь мультиязычного глобального медиаресурса", — говорится в пояснительной записке.

Путин и Симоньян запустили вещание телеканала RT India
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент отметил, что телеканал хочет донести до аудитории правдивую информацию о России и событиях в мире.

Президент РФ Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян на церемонии запуска вещания телеканала RT India в Нью-Дели

Президент отметил, что телеканал хочет донести до аудитории правдивую информацию о России и событиях в мире.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 6
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Он подчеркнул, что в некоторых странах закрывают RT из-за страха перед правдой. В то же время многие западные источники информации лишь отражают позицию своих государств.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии запуска вещания телеканала RT India в Нью-Дели

Он подчеркнул, что в некоторых странах закрывают RT из-за страха перед правдой. В то же время многие западные источники информации лишь отражают позицию своих государств.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 6
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Путин также указал на эффективность телеканала и пожелал ему успехов.

Президент РФ Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян на церемонии запуска вещания телеканала RT India в Нью-Дели

Путин также указал на эффективность телеканала и пожелал ему успехов.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 6
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Симоньян, в свою очередь, пообещала, что RT сделает все, чтобы не подвести президента, и поблагодарила его за участие в открытии телеканала.

Президент РФ Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян на церемонии запуска вещания телеканала RT India в Нью-Дели

Симоньян, в свою очередь, пообещала, что RT сделает все, чтобы не подвести президента, и поблагодарила его за участие в открытии телеканала.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
4 из 6
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

В 2025 году Russia Today вышел на второе место в Индии по доступности для зрителей платного ТВ в категории новостных каналов на английском языке, обойдя гигантов CNN-News18, IndiaToday, NDTV.

Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Индию

В 2025 году Russia Today вышел на второе место в Индии по доступности для зрителей платного ТВ в категории новостных каналов на английском языке, обойдя гигантов CNN-News18, IndiaToday, NDTV.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 6
© RT

Сегодня аудитория RT в этой стране составляет 675 миллионов человек.

Студия RT в виде матрёшки в Нбю-Дели

Сегодня аудитория RT в этой стране составляет 675 миллионов человек.

© RT
6 из 6

Президент отметил, что телеканал хочет донести до аудитории правдивую информацию о России и событиях в мире.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 6

Он подчеркнул, что в некоторых странах закрывают RT из-за страха перед правдой. В то же время многие западные источники информации лишь отражают позицию своих государств.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 6

Путин также указал на эффективность телеканала и пожелал ему успехов.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 6

Симоньян, в свою очередь, пообещала, что RT сделает все, чтобы не подвести президента, и поблагодарила его за участие в открытии телеканала.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
4 из 6

В 2025 году Russia Today вышел на второе место в Индии по доступности для зрителей платного ТВ в категории новостных каналов на английском языке, обойдя гигантов CNN-News18, IndiaToday, NDTV.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 6

Сегодня аудитория RT в этой стране составляет 675 миллионов человек.

© RT
6 из 6
Британская газета назвала Симоньян "валькирией пропаганды", отмечая неизменность ее позиции. FT обратила внимание на последнюю книгу, написанную ею, — роман-антиутопию "В начале было Слово — в конце будет Цифра".
В список также вошли глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, лидер набирающей популярность в Британии правой партии ReformUK Найджел Фараж, руководитель британской разведки МИ-6 Блейз Метревели и глава Nvidia Дженсен Хуан.
Сам рейтинг опубликован на сайте издания.
Книга Маргариты Симоньян В начале было Слово — в конце будет Цифра - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Новый роман Симоньян стал книгой месяца в МДК
29 ноября, 14:21
 
Маргарита СимоньянВ миреТелеканал RTFinancial Times
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала