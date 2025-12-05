Рейтинг@Mail.ru
Путин и Симоньян запустили вещание телеканала "RT India"
17:03 05.12.2025
Путин и Симоньян запустили вещание телеканала "RT India"
Путин и Симоньян запустили вещание телеканала "RT India"
Президент Владимир Путин вместе с главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала Russia Today Маргаритой Симоньян дали старт вещанию RT в Индии... РИА Новости, 05.12.2025
Путин и Симоньян запустили вещание телеканала "RT India"

Президент Владимир Путин вместе с главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала Russia Today Маргаритой Симоньян дали старт вещанию RT в Индии. Главное — в фотоленте РИА Новости.
Президент отметил, что телеканал хочет донести до аудитории правдивую информацию о России и событиях в мире.

Президент РФ Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян на церемонии запуска вещания телеканала RT India в Нью-Дели

Президент отметил, что телеканал хочет донести до аудитории правдивую информацию о России и событиях в мире.

Он подчеркнул, что в некоторых странах закрывают RT из-за страха перед правдой. В то же время многие западные источники информации лишь отражают позицию своих государств.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии запуска вещания телеканала RT India в Нью-Дели

Он подчеркнул, что в некоторых странах закрывают RT из-за страха перед правдой. В то же время многие западные источники информации лишь отражают позицию своих государств.

Путин также указал на эффективность телеканала и пожелал ему успехов.

Президент РФ Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян на церемонии запуска вещания телеканала RT India в Нью-Дели

Путин также указал на эффективность телеканала и пожелал ему успехов.

Симоньян, в свою очередь, пообещала, что RT сделает все, чтобы не подвести президента, и поблагодарила его за участие в открытии телеканала.

Президент РФ Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян на церемонии запуска вещания телеканала RT India в Нью-Дели

Симоньян, в свою очередь, пообещала, что RT сделает все, чтобы не подвести президента, и поблагодарила его за участие в открытии телеканала.

В 2025 году Russia Today вышел на второе место в Индии по доступности для зрителей платного ТВ в категории новостных каналов на английском языке, обойдя гигантов CNN-News18, IndiaToday, NDTV.

Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Индию

В 2025 году Russia Today вышел на второе место в Индии по доступности для зрителей платного ТВ в категории новостных каналов на английском языке, обойдя гигантов CNN-News18, IndiaToday, NDTV.

Сегодня аудитория RT в этой стране составляет 675 миллионов человек.

Студия RT в виде матрёшки в Нбю-Дели

Сегодня аудитория RT в этой стране составляет 675 миллионов человек.

