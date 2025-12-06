Опрос показал, как россияне планируют провести новогодние каникулы

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Домашний вариант отдыха на новогодние каникулы выбирает для себя каждый третий россиянин - больше всего они хотят провести время либо с близкими в уютной обстановке, либо предаться ничегонеделанью, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.

"Каждый третий россиянин (32%) планирует провести большую часть новогодних каникул дома. Судя по комментариям, самыми популярными вариантами времяпрепровождения являются общение с близкими, игры с детьми, просмотр сериалов, чтение, зимние виды спорта, прогулки, ремонт, многие хотели бы предаться ничегонеделанью и хорошенько выспаться", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов.

Египет и ОАЭ. Среди тех, все-таки планирует путешествие, большая часть совершит поездки по России : самыми популярными направлениями являются Санкт-Петербург Москва . А зарубежные направления привлекают уже меньшее число респондентов - тут чаще всего участники опроса называли Таиланд