Опрос показал, как россияне планируют провести новогодние каникулы - РИА Новости, 06.12.2025
18:03 06.12.2025
Опрос показал, как россияне планируют провести новогодние каникулы
Опрос показал, как россияне планируют провести новогодние каникулы
Домашний вариант отдыха на новогодние каникулы выбирает для себя каждый третий россиянин - больше всего они хотят провести время либо с близкими в уютной... РИА Новости, 06.12.2025
россия
новый год
россия
россия, новый год
Россия, Новый год
Опрос показал, как россияне планируют провести новогодние каникулы

РИА Новости: каждый третий россиянин планирует провести новогодние каникулы дома

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Домашний вариант отдыха на новогодние каникулы выбирает для себя каждый третий россиянин - больше всего они хотят провести время либо с близкими в уютной обстановке, либо предаться ничегонеделанью, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"Каждый третий россиянин (32%) планирует провести большую часть новогодних каникул дома. Судя по комментариям, самыми популярными вариантами времяпрепровождения являются общение с близкими, игры с детьми, просмотр сериалов, чтение, зимние виды спорта, прогулки, ремонт, многие хотели бы предаться ничегонеделанью и хорошенько выспаться", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов.
Среди тех, все-таки планирует путешествие, большая часть совершит поездки по России: самыми популярными направлениями являются Санкт-Петербург и Москва. А зарубежные направления привлекают уже меньшее число респондентов - тут чаще всего участники опроса называли Таиланд, Египет и ОАЭ.
При этом россияне, зарабатывающие до 80 тысяч рублей в месяц, чаще планируют провести время дома и в гостях. А среди тех, чей доход превышает 150 тысяч, больше отправляющихся на дачи и в путешествия по стране.
РоссияНовый год
 
 
