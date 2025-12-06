https://ria.ru/20251206/rossiya-2060331908.html
Опрос показал, как россияне планируют провести новогодние каникулы
Опрос показал, как россияне планируют провести новогодние каникулы - РИА Новости, 06.12.2025
Опрос показал, как россияне планируют провести новогодние каникулы
Домашний вариант отдыха на новогодние каникулы выбирает для себя каждый третий россиянин - больше всего они хотят провести время либо с близкими в уютной... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T18:03:00+03:00
2025-12-06T18:03:00+03:00
2025-12-06T18:03:00+03:00
россия
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/02/1992314374_0:149:3109:1898_1920x0_80_0_0_4359fb48da20c9588a0c1ac3d56b723f.jpg
https://ria.ru/20251111/otdykh-2054062782.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/02/1992314374_190:0:2919:2047_1920x0_80_0_0_0337c6e6091b1769ce06eec274cb29ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новый год
Опрос показал, как россияне планируют провести новогодние каникулы
РИА Новости: каждый третий россиянин планирует провести новогодние каникулы дома
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Домашний вариант отдыха на новогодние каникулы выбирает для себя каждый третий россиянин - больше всего они хотят провести время либо с близкими в уютной обстановке, либо предаться ничегонеделанью, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"Каждый третий россиянин (32%) планирует провести большую часть новогодних каникул дома. Судя по комментариям, самыми популярными вариантами времяпрепровождения являются общение с близкими, игры с детьми, просмотр сериалов, чтение, зимние виды спорта, прогулки, ремонт, многие хотели бы предаться ничегонеделанью и хорошенько выспаться", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов.
Среди тех, все-таки планирует путешествие, большая часть совершит поездки по России
: самыми популярными направлениями являются Санкт-Петербург
и Москва
. А зарубежные направления привлекают уже меньшее число респондентов - тут чаще всего участники опроса называли Таиланд
, Египет
и ОАЭ
.
При этом россияне, зарабатывающие до 80 тысяч рублей в месяц, чаще планируют провести время дома и в гостях. А среди тех, чей доход превышает 150 тысяч, больше отправляющихся на дачи и в путешествия по стране.